18-летняя липчанка обратилась в полицию: по словам девушки, в парке Победы ей приставили нож к горлу

Отдел полиции №7 проводит проверку.

В редакцию GOROD48 обратилась липчанка по имени Ирина. Как рассказала женщина, 3 июля в 12:00 в парке Победы её 18-летняя дочь-выпускница сидела на лавочке со своим 17-летним одноклассником, и сзади к молодым людям подошёл неизвестный мужчина (по внешнему виду — иностранец) и потребовал деньги с формулировкой «сколько есть». При этом к горлу девушки он приставил предмет, похожий на нож.



Молодой человек достал из кармана 300 рублей и отдал злоумышленнику, после чего тот скрылся. Девушка сразу же закричала и позвонила матери, а та — на номер «112». Женщина также сама оперативно приехала в парк и с помощью охранника парка вызвала ГБР, но никого задержать в парке не удалось.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от 18-летней липчанки зарегистрировано в полиции. Проверку проводит отдел полиции №7. Самой девушке ни травм, ни материального ущерба причинено не было.