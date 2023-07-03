Софья Провоторова завоевала вторую медаль первенства России

А вот Даниил Некрасов прошлогоднее звание победителя первенства страны не отстоял.

В последний день первенства России по лёгкой атлетике среди юниоров и юниорок липецкая бегунья Софья Провторова пополнила свою коллекцию наград. В соревнованиях юниорок до 23-х лет Софья к «золоту» на стометровке сегодня добавила «бронзу» в забеге на 200 метров.

В предварительном забеге воспитанница липецкой «королевы спорта» вновь продемонстрировала, что она в полном порядке, показав второй результат среди всех участниц – 23,31.

Неизвестно, что случилось в финале, но Провоторова показала результат на несколько сотых хуже – 23,45 и его хватило только для 3-го места. Более того, и его пришлось буквально выгрызать на финише у Виктории Максимовой из Чебоксар: отчаянный спурт липчанки на последних метрах позволил ей опередить соперницу на 1 сотую (!) секунды.

Чемпионкой стала Ульяна Баженова из Тамбова, которая и на предварительной стадии была лучшей. Её результат в финале – 23,16. Второе место заняла Наталья Комбарова из Челябинска – 23,29.

В целом результаты Софьи – «золото» и «бронза» подтвердили её статус одной из сильнейших молодых бегуний на спринтерские дистанции в стране. На соревнованиях Провоторова вновь представляла одновременно Липецкую и Ульяновскую области. В Ульяновск уроженка Доброго переехала в конце прошлого года.

Крушением надежд оказалось выступление нашего Даниила Некрасова в беге на 800 метров. Липчанин вышел на дорожку защищать титул победителя первенства страны, завоеванный в прошлом году, но в итоге остался без медали, придя к финишу 4-м – 1:55,02.

Новым чемпионом стал Владислав Подзвёздов из Майкопа - 1.54:345, второе место у Максима Шелиха из Оренбургской области – 1:45,360, третье у Захара Соболева из Брянска - 1.54,84.Липчанину до пьедестала не хватило 18 сотых…



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