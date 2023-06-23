Происшествия
9 минут назад
Известны уже три участника довыборов депутата Госдумы от Липецкой области.
Все они - депутаты областного Совета от парламентских партий.
22 июня президиум ЦИК КПРФ выдвинул депутата Липецкого облсовета Сергея Токарева на довыборы депутата Госдумы по 114 избирательному округу.
- Решение принято в Москве. Там хорошо нас всех знают. Знают, что было из кого выбирать, - сказал Сергей Токарев GOROD48.
После того, как будут оформлены все необходимые документы, Сергей Токарев подаст заявление в облизбирком.
Еще одним участником этой избирательной кампании станет депутат Липецкого облсовета Лариса Ксенофонтова - 21 июня президиум центрального совета партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» официально выдвинул ее кандидатом на довыборы в Госдуму
Ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия» - по итогам внутрипартийных прймериз им стал спикер областного Совета Дмитрий Аверов.
ЛДПР со своим кандидатом еще не определилась.
Мандат депутата Госдмы от 114 избирательного округа, в который входит часть Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, стал вакантным после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования.
- Решение принято в Москве. Там хорошо нас всех знают. Знают, что было из кого выбирать, - сказал Сергей Токарев GOROD48.
После того, как будут оформлены все необходимые документы, Сергей Токарев подаст заявление в облизбирком.
Еще одним участником этой избирательной кампании станет депутат Липецкого облсовета Лариса Ксенофонтова - 21 июня президиум центрального совета партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» официально выдвинул ее кандидатом на довыборы в Госдуму
Ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия» - по итогам внутрипартийных прймериз им стал спикер областного Совета Дмитрий Аверов.
ЛДПР со своим кандидатом еще не определилась.
Мандат депутата Госдмы от 114 избирательного округа, в который входит часть Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, стал вакантным после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования.