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9 минут назад

Известны уже три участника довыборов депутата Госдумы от Липецкой области.

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#выборы #Николай Борцов #Сергей Токарев #Лариса Ксенофонтова #Дмитрий Аверов
Известны уже три участника довыборов депутата Госдумы от Липецкой области.

Все они - депутаты областного Совета от парламентских партий.

22 июня президиум ЦИК КПРФ выдвинул депутата Липецкого облсовета Сергея Токарева на довыборы депутата Госдумы по 114 избирательному округу.

- Решение принято в Москве. Там хорошо нас всех знают. Знают, что было из кого выбирать, - сказал  Сергей Токарев GOROD48.

После того, как будут оформлены все необходимые документы, Сергей Токарев подаст заявление в облизбирком.

Еще одним участником этой избирательной кампании станет депутат Липецкого облсовета Лариса Ксенофонтова - 21 июня президиум центрального совета партии «Справедливая Россия-Патриоты-За Правду» официально выдвинул ее кандидатом на довыборы в Госдуму 

Ранее со своим кандидатом определилась «Единая Россия»  - по итогам внутрипартийных прймериз им стал спикер областного Совета Дмитрий Аверов

ЛДПР со своим кандидатом еще не определилась.

Мандат депутата Госдмы от 114 избирательного округа, в который входит часть Липецка, Елец, Данковский, Добровский, Елецкий, Краснинский, Лебедянский, Лев-Толстовский, северная часть Липецкого, Становлянский и Чаплыгинский районы области, стал вакантным после смерти Николая Борцова. Довыборы депутата пройдут 10 сентября в Единый день голосования.
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#выборы #Николай Борцов #Сергей Токарев #Лариса Ксенофонтова #Дмитрий Аверов

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