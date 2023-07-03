Происшествия

сегодня, 11:02

48-летний липчанин врезался на электроскутере в газовую трубу и погиб

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#авария #ДТП
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48-летний липчанин врезался на электроскутере в газовую трубу и погиб

Авария произошла ранним утром 1 июля.

Около пяти часов утра 1 июля на улице Каменный Лог в Липецке погиб 48-летний водитель электроскутера. По данным УГИБДД, он не справился с управлением и врезался в газовую трубу. 

За три дня, с 30 июня по 2 июля, на дорогах области погибли еще три человека, еще 23 — получили травмы.

30 июня в Измалковском районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись грузовик «КамАЗ» и легковой автомобиль «Сузуки» с 65-летним водителем. В результате водитель и две пассажирки «Сузуки» госпитализированы.

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Еще одна авария на на дороге Орел – Тамбов произошла 1 июля в Липецком районе: столкнулись «Шевроле» под управлением 28-летнего водителя и «Фольксваген» с 28-летним парнем за рулем. В результате оба водителя и три пассажира «Фольксвагена», в том числе дети 11-ти и 8-ми лет получили различные травмы.

Около полуночи 1 июля на трассе Хлевное – Липецк столкнулись «ВАЗ-2105» под управлением 35-летнего мужчины и «Дэу» с 30-летним водителем. В аварии погибли водитель и 23-летняя пассажирка «ВАЗа», водитель иномарки с травмами доставлен в больницу.

В селе Тербуны на улице Северной столкнулись автомобили «Пежо» с 29-летней женщиной за рулем и «Форд» под управлением 17-летнего парня. В результате два пассажира «Пежо», в том числе 3-летний мальчик, получили травмы.

2 июля в Грязях около семи часов вечера на улице Дубовая Роща столкнулись «Ниссан» 28-летнего водителя и «Ссанг Йонг» под управлением 40-летней женщины. С места аварии госпитализированы водитель и четыре пассажира «Ссанг Йонга», в том числе трое детей 6-ти и 10-ти лет.

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#авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Я

40 минут назад
Когда уже введут ПДД и получение прав на эти чертовые самокаты?
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При чем

55 минут назад
менеджеры ,самокаты ? ДТП с самокатами во много раз меньше ,чем с автомобилистами !
ответить

менеджеры

сегодня, 11:26
больше самокатов на дороги!
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Липецкие басни

сегодня, 11:20
Газом отравился!?
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
42
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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