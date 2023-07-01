Происшествия

сегодня, 19:01

Под Липецком в аварии разбилась семья с маленькими детьми

16 2138
#Авария #ДТП
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Под Липецком в аварии разбилась семья с маленькими детьми

В итоге в больницу доставлены 5 человек.

Крупная авария с пятью пострадавшими произошла сегодня в Липецком районе на трассе «Орёл – Тамбов» в районе поворота на Товаро-Никольское.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Шевроле» столкнулся с «Фольксваген».

Сначала "Шевроле" попал в аварийную ситуацию на своей полосе и чуть не врезался в «Тойоту»: уходя от столкновения иномарка выскочила на полосу встречного движения, по которой двигался «Фольгсваген».

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В итоге в автомобиле немецкого производства пострадала целая семья – папа, который был за рулём, мама - оба 1989 г.р. и двое детей 2013 и 2015 г.р. Все они госпитализированы.

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Во втором автомобиле находился только водитель 1995 г.р., ему тоже потребовалась госпитализация.

Фото УМВД РФ по Липецкой области

16 2138
#Авария #ДТП
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Комментарии (16)

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гужевой

7 минут назад
меня тоже режут,когда тошню на своей повозке в левом.
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старший брат

12 минут назад
шофер, Даже бывший губернатор гоняет.
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горожанин

16 минут назад
селянин, совершенно верно!
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шофер

18 минут назад
Я, А без номеров мотоциклы гоняют,они дятлы?
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УАЗ буханка

20 минут назад
Я очень сильно раздражаю владельцев скоростных авто,типа медленно еду.Меня постоянно подрезают и сигналят,когда не могут обогнать.
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Я

23 минуты назад
А ещё мотоциклистов грязью поливают. Доказано - если водитель дятел, буду не избежать. Вот вам наглядный результат
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Водителю Шевроле

24 минуты назад
Сначала "Шевроле" попал в аварийную ситуацию на своей полосе и чуть не врезался в «Тойоту»: уходя от столкновения иномарка выскочила на полосу встречного движения, по которой двигался «Фольгсваген». - не умеешь ездить, не лезь за руль и неподвергай людей опасности
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поц

24 минуты назад
Правда, Ага,и не пускают тех, кто на обгон идёт в свой ряд.
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Липа

25 минут назад
Меньше за рулём надо отвлекаться, в т.ч. болтать по телефону, и соблюдать дистанцию. Был бы водитель Шевроле с мозгами.... Угробил свою семью и ещё неизвестно какие последствия их ждут.
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Владимир

31 минуту назад
А ведь я там был….
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