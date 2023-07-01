Под Липецком в аварии разбилась семья с маленькими детьми

В итоге в больницу доставлены 5 человек.

Крупная авария с пятью пострадавшими произошла сегодня в Липецком районе на трассе «Орёл – Тамбов» в районе поворота на Товаро-Никольское.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, автомобиль «Шевроле» столкнулся с «Фольксваген».

Сначала "Шевроле" попал в аварийную ситуацию на своей полосе и чуть не врезался в «Тойоту»: уходя от столкновения иномарка выскочила на полосу встречного движения, по которой двигался «Фольгсваген».







В итоге в автомобиле немецкого производства пострадала целая семья – папа, который был за рулём, мама - оба 1989 г.р. и двое детей 2013 и 2015 г.р. Все они госпитализированы.







Во втором автомобиле находился только водитель 1995 г.р., ему тоже потребовалась госпитализация.



Фото УМВД РФ по Липецкой области

