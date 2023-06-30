Общество
40 минут назад
Глава Краснинского района займет пост начальника областного управления сельского хозяйства
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Руководивший управлением 14 лет Олег Долгих уходит на пенсию.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил о кадровых перестановках. В своем Telegram-канале Артамонов рассказал о скором уходе на пенсию начальника областного управления сельского хозяйства Олега Долгих, и его преемнике — главе Краснинского района Алексее Телкове.
«От всего сердца благодарю Олега Валентиновича Долгих за многолетнюю работу… Олег Валентинович в скором времени покидает свой пост. Уходит на заслуженный отдых. Управлением сельского хозяйства он руководил с 2009 года. Это было достойно – спасибо! Сложно представить наше сельское хозяйство без этого человека, но мы уважаем его решение и не прощаемся — остаёмся на связи, молодым нужен такой наставник», — написал губернатор.
Буквально через несколько минут канал губернатора опубликовал новый пост, в котором представил преемника Олега Долгих — главу Краснинского района Алексея Телкова.
«Хорошо проявил себя в муниципалитете, отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК «Вагнер». Руководитель со стратегическим мышлением, свежим взглядом и добрым сердцем. То, что нужно в сельском хозяйстве. Это одна из важнейших сфер в нашем регионе. Ответственность огромная. Желаю удачи в новой должности!», — так охарактеризовал будущего начальника управления Игорь Артамонов.
Алексею Телкову 34 года. В 2011 году он окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году — прошел переподготовку по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества» в ЕГУ, в 2017 году окончил «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. До руководства районом, Алексей Телков был директором Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
По правилам, принять отставку Алексея Телкова с должности руководителя района могут только депутаты райсовета. Скорее всего, для этой процедуры будет собрана внеочередная сессия краснинского Совета депутатов. Районный Совет объявит и конкурс на замещение должности главы. Выбирать победителя также будут депутаты. Пока же руководитель районом с приставкой и.о. будет один из заместителей Алексея Телкова.
«От всего сердца благодарю Олега Валентиновича Долгих за многолетнюю работу… Олег Валентинович в скором времени покидает свой пост. Уходит на заслуженный отдых. Управлением сельского хозяйства он руководил с 2009 года. Это было достойно – спасибо! Сложно представить наше сельское хозяйство без этого человека, но мы уважаем его решение и не прощаемся — остаёмся на связи, молодым нужен такой наставник», — написал губернатор.
Буквально через несколько минут канал губернатора опубликовал новый пост, в котором представил преемника Олега Долгих — главу Краснинского района Алексея Телкова.
«Хорошо проявил себя в муниципалитете, отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК «Вагнер». Руководитель со стратегическим мышлением, свежим взглядом и добрым сердцем. То, что нужно в сельском хозяйстве. Это одна из важнейших сфер в нашем регионе. Ответственность огромная. Желаю удачи в новой должности!», — так охарактеризовал будущего начальника управления Игорь Артамонов.
Алексею Телкову 34 года. В 2011 году он окончил «Орловскую региональную академию государственной службы». В 2016 году — прошел переподготовку по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества» в ЕГУ, в 2017 году окончил «Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации». Специальность по образованию: финансы и кредит и юриспруденция. До руководства районом, Алексей Телков был директором Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».
По правилам, принять отставку Алексея Телкова с должности руководителя района могут только депутаты райсовета. Скорее всего, для этой процедуры будет собрана внеочередная сессия краснинского Совета депутатов. Районный Совет объявит и конкурс на замещение должности главы. Выбирать победителя также будут депутаты. Пока же руководитель районом с приставкой и.о. будет один из заместителей Алексея Телкова.
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Агроном Гена
Липчанин