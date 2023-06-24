Общество

53 минуты назад

Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн

2631
#ЧВК «Вагнер»
2
Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн

По словам жителей Красного, в селе остановились от трех до четырех групп ЧВК «Вагнер».

«Уважаемые жители и гости Краснинского района, в связи с передвижением военной техники по району, автобусное сообщение между населёнными пунктами временно приостановлено», — написал глава Краснинской районной администрации Александр Телков.

Краснинцы рассказывают, что в селе остановились несколько колонн ЧВК «Вагнер».

Житель села Олег сообщил GOROD48, что видел две колонны. Обе заехали в Красное в четвертом часу дня и до сих пор остаются в селе. В основном они состоят из «УАЗов» и «ГАЗелей». В одной БТР и боевая машина:

— Недалеко от моей улицы стоят и в районе пивзавода — у заправочной станции и мойки. 

Олег говорит, что в Красном все спокойно, однако на одной из заправок возник ажиотаж. Ему удалось заправить машину только отстояв очередь.

— Я их видел в магазине, — рассказал другой житель Красного Александр. По его словам «вагнеровцы» купили три бутылки воды и уехали. Больше он их не видел.

2631
#ЧВК «Вагнер»
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области
#дороги
«Дороги перекопаны намерено» — оперштаб Липецкой области

39 минут назад

Общество
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений
#дорожное движение
24
Перекрыты въезды в Липецк с Чаплыгинского и Лебедянского направлений

сегодня, 17:31

Общество
Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно
#маршруты #автобус #железная дорога
5
Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно

сегодня, 16:06

Общество
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на лич...
#оперштаб
57
Оперштаб Липецкой области просит не покидать дома без необходимости и воздержаться от поездок на лич...

сегодня, 13:47

Общество
На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»
#трасса «Дон»
4
На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»

сегодня, 12:16

Общество
Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область
#трасса «Дон»
14
Репортаж с трассы «Дон»: в Хлевенском районе перекрыты все пути в Воронежскую область

сегодня, 10:49

Общество