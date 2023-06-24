Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн

По словам жителей Красного, в селе остановились от трех до четырех групп ЧВК «Вагнер».

«Уважаемые жители и гости Краснинского района, в связи с передвижением военной техники по району, автобусное сообщение между населёнными пунктами временно приостановлено», — написал глава Краснинской районной администрации Александр Телков.



Краснинцы рассказывают, что в селе остановились несколько колонн ЧВК «Вагнер».



Житель села Олег сообщил GOROD48, что видел две колонны. Обе заехали в Красное в четвертом часу дня и до сих пор остаются в селе. В основном они состоят из «УАЗов» и «ГАЗелей». В одной БТР и боевая машина:



— Недалеко от моей улицы стоят и в районе пивзавода — у заправочной станции и мойки.



Олег говорит, что в Красном все спокойно, однако на одной из заправок возник ажиотаж. Ему удалось заправить машину только отстояв очередь.



— Я их видел в магазине, — рассказал другой житель Красного Александр. По его словам «вагнеровцы» купили три бутылки воды и уехали. Больше он их не видел.



