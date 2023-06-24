Общество
53 минуты назад
Глава Краснинского района сообщил об остановке автобусного сообщения из-за военных колонн
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По словам жителей Красного, в селе остановились от трех до четырех групп ЧВК «Вагнер».
«Уважаемые жители и гости Краснинского района, в связи с передвижением военной техники по району, автобусное сообщение между населёнными пунктами временно приостановлено», — написал глава Краснинской районной администрации Александр Телков.
Краснинцы рассказывают, что в селе остановились несколько колонн ЧВК «Вагнер».
Житель села Олег сообщил GOROD48, что видел две колонны. Обе заехали в Красное в четвертом часу дня и до сих пор остаются в селе. В основном они состоят из «УАЗов» и «ГАЗелей». В одной БТР и боевая машина:
— Недалеко от моей улицы стоят и в районе пивзавода — у заправочной станции и мойки.
Олег говорит, что в Красном все спокойно, однако на одной из заправок возник ажиотаж. Ему удалось заправить машину только отстояв очередь.
— Я их видел в магазине, — рассказал другой житель Красного Александр. По его словам «вагнеровцы» купили три бутылки воды и уехали. Больше он их не видел.
Краснинцы рассказывают, что в селе остановились несколько колонн ЧВК «Вагнер».
Житель села Олег сообщил GOROD48, что видел две колонны. Обе заехали в Красное в четвертом часу дня и до сих пор остаются в селе. В основном они состоят из «УАЗов» и «ГАЗелей». В одной БТР и боевая машина:
— Недалеко от моей улицы стоят и в районе пивзавода — у заправочной станции и мойки.
Олег говорит, что в Красном все спокойно, однако на одной из заправок возник ажиотаж. Ему удалось заправить машину только отстояв очередь.
— Я их видел в магазине, — рассказал другой житель Красного Александр. По его словам «вагнеровцы» купили три бутылки воды и уехали. Больше он их не видел.
2631