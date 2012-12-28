В Липецке частично отремонтируют улицу Маяковского и целиком — улицу Димитрова

Компания «Феликс Групп» Акопа Варданяна согласилась закатать в асфальт районы частной застройки на треть дешевле, чем было предусмотрено начальной ценой закупки.

Управление главного смотрителя нашло подрядчика на ремонт двух дорог в частном секторе Липецка. Частично в асфальт закатают улицу Маяковского (от дома № 166 по улице Салтыкова- Щедрина до дома № 47 по улице Маяковского) и полностью — улицу Димитрова (Ниженка).Торги на контракт с 30-процентным падением от начальной цены в 25,7 млн рублей выиграла липецкая компания «Феликс Групп» Акопа Варданяна. Подрядчику к 30 сентября нужно срезать старое изношенное покрытие дорог и пешеходных зон, где надо — подсыпать свежего щебня и шлака для укрепления их конструктива, накатать два слоя асфальта, нанести дорожную разметку, отремонтировать знаки.Компания хорошо знакома заказчику. Ранее она выполняла работы по благоустройству по депутатским наказам по 30-миллионному контракту. Примечательно, что наряду со строительством автомобильных дорог и автомагистралей видами деятельности ООО «Феликс Групп» значатся выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей, однолетних культур, плодовых деревьев, кустарников и орехов, разведение молочного крупного рогатого скота, птицы и свиней.