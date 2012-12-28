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115
40 минут назад
2

Родственники из Усмани перевели мошенникам 630 000 рублей

Мужчина отправил аферистам свои деньги, а его родственница — взятые в кредит.

26 июня в Усмани в полицию с заявлением о мошенничестве обратились родственники — 66-летний мужчина и 38-летняя женщина, которые по совету «сотрудника Центробанка» перевели на «безопасный счёт» 630 000 рублей.

— 66-летний мужчина перевёл мошенникам 195 000 рублей через банкомат, а 38-летняя женщина взяла в кредит 435 000 рублей и перевела их на неустановленные счета, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

В Липецке в тот же день в полицию пришёл 24-летний мужчина, у которого 25-26 июня под предлогом перевода денег на «безопасный счёт» похитили 500 000 рублей.

60-летняя липчанка поверила звонку «из Росфинмониторинга», мошенник убедил ее перевести деньги «виртуальный счёт Центробанка». Женщина отправила через банкомат 100 000 рублей.

54-летняя жительница Грязей пыталась получить быстрый заработок на инвестициях и перевела собеседнику из мессенджера 30 000 рублей.

А в Красном 27-летняя женщина пыталась заработать на маркетплейсе и лишилась 208 700 рублей.
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Комментарии (2)

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Иваныч
9 минут назад
Люди на сво меньше денег жертвовали, чем этим аферюгам.
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Теперь
29 минут назад
Их деньги точно в безопасности,волноваться нечего.Копите дальше.
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