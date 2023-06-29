В «Металлург» приехали ещё два потенциальных новобранца

Технарь-фланговик и центральный полузащитник, понюхавший пороху в ФНЛ, попробуют пробиться в нашу команду.

Липецкий «Металлург» продолжает готовиться к сезону на своей загородной базе и просматривать новичков.

На смотрины приехал правый фланговый защитник и полузащитник Ярослав Харланов (12.01.1998, рост 175 см, вес 65 кг) из «Знамени Труда» (Орехово-Зуево).

В прошедшем сезоне был «железным» основным своего клуба – 28 матчей (27 – в стартовом составе), 4 ассиста. Правда, сам клуб звёзд с неба не хватал, заняв скромное 8-е место в группе 2Б. Воспитанник подмосковного «Мастер-Сатурна» один сезон провёл в «Химках-2», два сезона – в «Знамени Труда». За второй лиге за его плечами 68 матчей, голов не забивал, 5 раз помогал партнёрам результативными передачами. Правша. Главные достоинства – скорость бега и большой объем работы.







Ярослав Харланов

Так же пробует себя в команде опорный и центральный полузащитник Михаил Лямзин (08.12.2020, 176 см, 69 кг).

Воспитанник Академии «Чертаново», пока выступал только в её системе. В сезоне-2019/20 в составе своей Академии выиграл первенство Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). В заявку главной команды «Чертаново» попал в сезоне-2020/21, когда подмосковная команда выступала ещё в ФНЛ. Принял участие в двух матчах первой лиги: в домашней игре с «Велесом» (2:4) вышел на 1 минуту, в поединке с воронежским «Факелом» (4:1) на 11. После вылета «чертей» два сезона отыграл во второй лиге – 42 матча, 1 гол, 3 ассиста, в том числе в крайнем чемпионате – 23 игры, 3 голевые передачи. Правша. Иногда тренеры использовали его на фланге.







Михаил Лямзин

Таким образом на смотринах в команде Сергея Первушина сейчас 4 потенциальных новичка. Кроме перечисленных это хавбек Сергей Мосяин из «Динамо-Владивосток» и форвард Кирилл Жуковский их столичного «Динамо», о которых мы рассказывали вчера.

Шанс проверить их в деле представится нашему тренеру в воскресенье, 2 июля. В этот день «Металлург» сыграет в Тамбове первый контрольный матч с местным «Спартаком». Начало встречи на стадионе «Спартак» в 16:00.