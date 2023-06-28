В «Металлург» может перейти сын легендарного футболиста

Спустя 16 лет в нашей команде вновь может заиграть Жуковский.

На просмотр в «Металлург» сегодня приехал уроженец Ельца и воспитан6ник столичного «Динамо» 21-летний нападающий Кирилл Жуковский (18.02.2002, рост 180 см, вес 73 кг), сын прославленного нападающего «Металлурга», а ныне директора и главного тренера ФК «Елец» Дениса Жуковского.

В своё время Жуковский-младший голеодорил в молодёжных командах «бело-голубых»: например, в турнире молодёжных команд – 28 матчей, 11 голов и 5 асистов.

Забил Кирилл и в Липецке 9 декабря 2020 года. Тогда он в составе «бело-голубых» гостил у сверстников «Тамбова», которые попросили провести игру на липецком стадионе «Сокол».

В самом позднем официальном матче в истории липецкого футбола москвичи победили 4:2, а Жуковский забил четвёртый мяч на 78-й минуте.

В 2022 году тогдашний «Динамо» немец Сандро Шварц привлекал Жуковского-младшего к зимним сборам с основной командой. Кирилл даже забил в контрольном матче на сборе в Катаре в ворота сборной вооруженных сил этой страны. Тогда он отыграл весь первый тайм бок о бок с такими знаменитостями, как Фёдор Смолов, Сергей Паршивлюк, Арсен Захарян и забил 4-й гол своей команды, а вообще динамовцы победили – 12:0.

Два сезона Жуковский отыграл во второй лиге за «Динамо-2», на его счёту 54 матча, 4 гола и 4 ассиста. Правда, в минувшем сезоне результативность Кирилла снизилась – 24 матча, 1 гол и 1 голевая передача. Отчасти это может быть связано с тем, что главный тренер белорус Александр Кульчий начал использовать ельчанина в качестве флангового игрока.

Отец потенциального новобранца Денис Жуковский выступал за «Металлург» в 2003-07 гг. – 163 матча, 57 голов. Его связка в нападении с Александром Петуховым по праву считается одной из сильнейших в истории клуба.

Также на просмотр в нашу команду сегодня пожаловал уроженец Ставрополя вингер Сергей Мосиян (25.09.2002, рост 170 см, вес 68 кг), который первую часть минувшего сезона провёл в подмосковных «Химках-М» - 17 матчей, 2 года, а вторую в «Динамо-Владивосток» - 10 игр, 1 гол. Весной он играл за динамовцев в Липецке против «Металлурга» (0:0), доставил немало хлопот нашей команде и обратил на себя внимание.



Сергей Мосиян сегодня на первой тренировке в составе липецкой команды

