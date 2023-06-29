36 минут назад
Липецкая вечЁрка: убийство сотрудника колонии, прилегший у вечного огня и как сказалась пандемия на здоровье липчан
Сегодня, 29 июня, стало известно об убийстве сотрудника колонии, у вечного огня сфотографировали спящего гражданина, и врач рассказал о том, что после COVID-19 некоторые теряют интерес к спиртному.
Как выяснилось позже, напал на офицера 26-летний Евгений Комов, который четыре года назад по просьбе своей 15-летней подруги убил ее мачеху и попытался убить отца. Познакомились молодые люди в психиатрической больнице. Четыре года назад ельчанина осудили на 14 лет строгого режима за интимную связь с несовершеннолетней, убийство и покушение на убийство.
По факту нападения на майора внутренней службы СК возбудил сразу два уголовных дела: «Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества».
— Убили сотрудника при исполнении. Соболезную родственникам. Трое детей остались без отца, — написал Сотрудник.
Уже вечером стало известно, что погибшего офицера наградят посмертно.
— Раненый офицер сумел удержать преступника до прибытия помощи. Руководством ФСИН России принято решение о представлении погибшего сотрудника к государственной награде за проявленное мужество, — сообщили в УФСИН по Липецкой области.
Полиция проводит проверку по странного происшествия. Прохожие сфотографировали гражданина, спящего у вечного огня на площади Героев.
Эта новость набрала несколько десятков комментариев. Читатели выдвигали самые разные версии.
— Прилёг чтобы не замёрзнуть! — уверен 60+.
— А может его просто возложили к Вечному огню. Кто сказал, что надо только цветы и венки? — еще одна версия от fed.
— Система «Безопасный город» в действии! Не нарядов ППС, не оперативного реагирования (а площадь Героев должна быть под круглосуточным наблюдением) — возмутился Джексон.
— Если бы он был с плакатом, полицейские приехали бы оперативно! — предположил еще один читатель.
— Любят наши папарацци мимо проходить, фотографируя, что плохо лежит. А если человек действительно болен и потерял сознание, ударившись головой о гранитный пол? — спросила Лариса.
— Действительно, может плохо стало, одет вроде норм, по крайне мере алкаши часов не носят, — предположил Гость.
Фотография разошлась по соцсетям, в одной из групп появился ответ на недовольные восклицания.
— Пытались помочь! Разбудили его на свою голову! Так он всю дорогу шёл за нами, пытался сумку вырвать! — написал Кирилл Свиринков.
Коронавирусная пандемия закончилась, но липчане мучаются от постковидного синдрома. GOROD48 поговорил с главным внештатным специалистом по терапии управления здравоохранения Липецкой области Дмитрием Лахиным о том, как пандемия изменила здоровье липчан и что липецкая медицина может предложить переболевшим коронавирусной инфекцией. Есть в пандемии, кстати, и положительный момент — некоторые переболевшие стали меньше интересоваться алкоголем.
На завтра синоптики прогнозируют только до +21 градуса, к тому же с грозами и кратковременными дождями. Но есть и хорошие новости. К выходным погода выправится, станет тепло. Несколько холодных и дождливых дней липчанам принес глубокий циклон, который растянулся на 200 километров. Он уходит и наконец-то наступает лето.
— Отличное лето. Лучшее за последние 20 лет, — философски заметил О. Генри.
Главное фото пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области
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