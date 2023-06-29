Общество

12 минут назад

Часть переболевших COVID-19 стала меньше пить

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#COVID-19 #постковидный синдром
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Правда, это единственное положительное побочное явление болезни.

Еще в начале мая ВОЗ заявила об окончании коронавирусной пандемии. О том, как пандемия изменила здоровье липчан, с какими проявлениями постковидного синдрома они чаще сталкиваются, и что липецкая медицина может предложить переболевшим коронавирусной инфекцией, GOROD48 поговорил с главным внештатным специалистом по терапии управления здравоохранения Липецкой области Дмитрием Лахиным.

P.S. Есть в пандемии и положительный момент — некоторые переболевшие стали меньше интересоваться алкоголем.
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#COVID-19 #постковидный синдром
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Комментарии (1)

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Фокс

5 минут назад
Никто не придумал лекарство от этого самого Ковида, до сих пор нет СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ вакцины, и вообще успокоились до следующей вспышки, но вот пользу уже извлекли. Кто определил-то? Какие учёные, кого наблюдали? Лишь бы языком трёкнуть
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