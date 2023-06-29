Часть переболевших COVID-19 стала меньше пить

Правда, это единственное положительное побочное явление болезни.

Еще в начале мая ВОЗ заявила об окончании коронавирусной пандемии. О том, как пандемия изменила здоровье липчан, с какими проявлениями постковидного синдрома они чаще сталкиваются, и что липецкая медицина может предложить переболевшим коронавирусной инфекцией, GOROD48 поговорил с главным внештатным специалистом по терапии управления здравоохранения Липецкой области Дмитрием Лахиным.



P.S. Есть в пандемии и положительный момент — некоторые переболевшие стали меньше интересоваться алкоголем.