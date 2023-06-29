Липчанин «чёт приуныл» у Вечного огня

Полиция проведёт проверку.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии мужчины, лежащего у Вечного огня на площади Героев в Липецке. Предположительно, он спит.— В полицию по этому случаю никто не обращался, но по факту появления фотографий будет проведена проверка и установлена личность мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.При этом в полиции не исключают, что мужчине вполне могло просто стать плохо у Вечного огня, и спать около него он совсем не собирался.