Общество

30 минут назад

Липчанин «чёт приуныл» у Вечного огня

5 874
#память #Великая Отечественная война
2
Липчанин «чёт приуныл» у Вечного огня

Полиция проведёт проверку.

В редакцию GOROD48 прислали фотографии мужчины, лежащего у Вечного огня на площади Героев в Липецке. Предположительно, он спит.

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— В полицию по этому случаю никто не обращался, но по факту появления фотографий будет проведена проверка и установлена личность мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

При этом в полиции не исключают, что мужчине вполне могло просто стать плохо у Вечного огня, и спать около него он совсем не собирался.
5 874
#память #Великая Отечественная война
2

Комментарии (5)

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Ванька Грозный

5 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Безмасочник

7 минут назад
А если выяснится, что уснул, то что будет?
ответить

++

9 минут назад
Дамуж, поражаюсь нашими жителями. Ты скорую сначала вызови, они разберутся что и как, а уж потом фоткай и обрашайся к новостным сми.
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нквд

9 минут назад
Не кому за порядком следит пьют в каждом дворе и на детских площадках тоже . оправляются где хотят .это вам не при Советах . когда наряд милиции приезжал по нескольку раз в пивняки и подчищал неадекватов
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я

21 минуту назад
Это называется караул устал.
ответить
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
#знаете ли вы что
29
А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
Общество

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