Общество
30 минут назад
Липчанин «чёт приуныл» у Вечного огня
Полиция проведёт проверку.
В редакцию GOROD48 прислали фотографии мужчины, лежащего у Вечного огня на площади Героев в Липецке. Предположительно, он спит.
— В полицию по этому случаю никто не обращался, но по факту появления фотографий будет проведена проверка и установлена личность мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
При этом в полиции не исключают, что мужчине вполне могло просто стать плохо у Вечного огня, и спать около него он совсем не собирался.
— В полицию по этому случаю никто не обращался, но по факту появления фотографий будет проведена проверка и установлена личность мужчины, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
При этом в полиции не исключают, что мужчине вполне могло просто стать плохо у Вечного огня, и спать около него он совсем не собирался.
Ванька Грозный
Безмасочник
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нквд
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