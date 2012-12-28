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сегодня, 21:54
4
В Ельце снова — красный уровень угрозы
Красный уровень «Угроза атаки БПЛА» объявлен в Ельце и Елецком районе.
воздушная тревога
БПЛА
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Комментарии (4)
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Как гость
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Ельчанка
45 минут назад
Как на работу завтра идти , после бессонной ночи???
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Да уж
45 минут назад
Сил и терпения жителям Ельца...
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Иван Николаевич
56 минут назад
Когда всё это закончится? Ельцу покоя не дают! Поставить уже больше ПВО
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Гость
37 минут назад
А как жители Курской и Белгородской и Брянской областей? Соблюдайте меры безопасности и дай Бог удачи нашим пво
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Комментарии (4)