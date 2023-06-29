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сегодня, 13:37

Липецкая область оказалась во власти большого вихря

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#погода
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Липецкая область оказалась во власти большого вихря

Но к выходным погода наладится.

Прошла уже почти треть лета, а липчане до сих пор носят куртки и зонты. Когда же потеплеет? Синоптики обнадеживают, уже в субботу в Липецкой области воздух прогреется до +24, а в воскресенье и того больше, до +26 градусов. Но завтра, 30 июня, еще придется потерпеть, на улице будет не выше +20, и пройдут кратковременные дожди.

— Липецкая область оказалась во власти очень глубокого циклона — большого вихря, своеобразной воронки, которая растянулась на 200 километров, — объяснила причину холодной и дождливой погоды синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.

Циклон двигается с юго-запада на северо-восток. Сегодня его центр находится над Смоленском, завтра переместится в район Ярославля. У нас же постепенно давление начнет расти, и осадки прекратятся.

Ранее синоптики обещали среднюю летнюю температуру в пределах климатической нормы. Для июля она составляет + 20,2 градуса, для августа —18,8 градуса тепла.
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#погода
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Комментарии (1)

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О. Генри

39 минут назад
Отличное лето... Лучшее за последние 20 лет...
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А знаете ли, как и чем жил Липецк в предвоенные недели 1941 года?
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