Общество
сегодня, 13:37
Липецкая область оказалась во власти большого вихря
Но к выходным погода наладится.
Прошла уже почти треть лета, а липчане до сих пор носят куртки и зонты. Когда же потеплеет? Синоптики обнадеживают, уже в субботу в Липецкой области воздух прогреется до +24, а в воскресенье и того больше, до +26 градусов. Но завтра, 30 июня, еще придется потерпеть, на улице будет не выше +20, и пройдут кратковременные дожди.
— Липецкая область оказалась во власти очень глубокого циклона — большого вихря, своеобразной воронки, которая растянулась на 200 километров, — объяснила причину холодной и дождливой погоды синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Циклон двигается с юго-запада на северо-восток. Сегодня его центр находится над Смоленском, завтра переместится в район Ярославля. У нас же постепенно давление начнет расти, и осадки прекратятся.
Ранее синоптики обещали среднюю летнюю температуру в пределах климатической нормы. Для июля она составляет + 20,2 градуса, для августа —18,8 градуса тепла.
— Липецкая область оказалась во власти очень глубокого циклона — большого вихря, своеобразной воронки, которая растянулась на 200 километров, — объяснила причину холодной и дождливой погоды синоптик липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дания Знойкина.
Циклон двигается с юго-запада на северо-восток. Сегодня его центр находится над Смоленском, завтра переместится в район Ярославля. У нас же постепенно давление начнет расти, и осадки прекратятся.
Ранее синоптики обещали среднюю летнюю температуру в пределах климатической нормы. Для июля она составляет + 20,2 градуса, для августа —18,8 градуса тепла.
О. Генри