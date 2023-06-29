Дожди задерживаются в Липецкой области из-за влияния циклона

В ближайшие трое суток территория Липецкой области будет находиться в тылу уходящего на северо-восток циклона — погода останется неустойчивой, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 июня и 1 июля 16-18 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 2 июля температура будет в рамках климатической нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные дожди, днем кратковременные дожди, местами грозы, ночью местами туман. Ветер южный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем —от +18 до +23.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие дожди, днем кратковременные дожди и грозы. Температура ночью — от +12 до +14 градусов, днем — от +19 до +21 градусов.



День 30 июня стал самым теплым в Липецке в 1954 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году –6 градусов тепла.



