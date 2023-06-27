Общество
сегодня, 15:10
Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского
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Коллеги Светланы Тюниной раздали еще 10 премий педработникам муниципальных образовательных организаций.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты распределили награды, которые ежегодно получают педагогические работники муниципальных образовательных организаций Липецка.
Так, 25-тысячные премии имени Михаила Борисовича Раковского в этот раз получат учитель физики и математики гимназии № 12 Алла Волкова, заместитель директора школы № 47 Татьяна Огаркова и директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина.
Премии имени Сталя Анатольевича Шмакова в размере 25 тысяч рублей за особые достижения в области воспитания детей и молодежи депутаты присудили заместителю директора школы № 47 Наталье Битуевой, педагогу допобразования экологического центра «ЭкоСфера» Светлане Буран, заместителю заведующей детсада № 32 Юлии Калининой, директору школы № 51 Татьяне Ленковой, учителю русского языка и литературы школы № 20 Лилии Неменующей, учителю английского языка школы №55 Ларисе Олейник, заместителю директора гимназии №12 Любови Смородиной, учителю английского языка гимназии № 64 Наталье Шипиловой.
Так, 25-тысячные премии имени Михаила Борисовича Раковского в этот раз получат учитель физики и математики гимназии № 12 Алла Волкова, заместитель директора школы № 47 Татьяна Огаркова и директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина.
Премии имени Сталя Анатольевича Шмакова в размере 25 тысяч рублей за особые достижения в области воспитания детей и молодежи депутаты присудили заместителю директора школы № 47 Наталье Битуевой, педагогу допобразования экологического центра «ЭкоСфера» Светлане Буран, заместителю заведующей детсада № 32 Юлии Калининой, директору школы № 51 Татьяне Ленковой, учителю русского языка и литературы школы № 20 Лилии Неменующей, учителю английского языка школы №55 Ларисе Олейник, заместителю директора гимназии №12 Любови Смородиной, учителю английского языка гимназии № 64 Наталье Шипиловой.
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