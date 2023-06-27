Липецкий депутат получит премию имени Михаила Борисовича Раковского

Коллеги Светланы Тюниной раздали еще 10 премий педработникам муниципальных образовательных организаций.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты распределили награды, которые ежегодно получают педагогические работники муниципальных образовательных организаций Липецка.



Так, 25-тысячные премии имени Михаила Борисовича Раковского в этот раз получат учитель физики и математики гимназии № 12 Алла Волкова, заместитель директора школы № 47 Татьяна Огаркова и директор лицея №3, депутат горсовета Светлана Тюнина.



Премии имени Сталя Анатольевича Шмакова в размере 25 тысяч рублей за особые достижения в области воспитания детей и молодежи депутаты присудили заместителю директора школы № 47 Наталье Битуевой, педагогу допобразования экологического центра «ЭкоСфера» Светлане Буран, заместителю заведующей детсада № 32 Юлии Калининой, директору школы № 51 Татьяне Ленковой, учителю русского языка и литературы школы № 20 Лилии Неменующей, учителю английского языка школы №55 Ларисе Олейник, заместителю директора гимназии №12 Любови Смородиной, учителю английского языка гимназии № 64 Наталье Шипиловой.