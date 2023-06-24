Общество
48 минут назад
В Липецкой области рассылают сообщения о перекрытии трассы М-4
На мобильные телефоны липчан приходят СМС-сообщения от МЧС
В СМС говорится, что трасса М-4 перекрыта.
Ночью и рано утром в правительстве Липецкой области прошло совместное с силовиками заседание оперштаба.
«Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок», - сообщил глава правительства Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Телеграмм.
На ночном заседании оперштаба было принято решение об усилении мер безопасности в регионе.
«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», написал Артамонов в предыдущем сообщении.
Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.
Ночью и рано утром в правительстве Липецкой области прошло совместное с силовиками заседание оперштаба.
«Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок», - сообщил глава правительства Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Телеграмм.
На ночном заседании оперштаба было принято решение об усилении мер безопасности в регионе.
«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», написал Артамонов в предыдущем сообщении.
Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.