Общество

48 минут назад

В Липецкой области рассылают сообщения о перекрытии трассы М-4

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#заседание оперштаба #перекрытие дорог
В Липецкой области рассылают сообщения о перекрытии трассы М-4

На мобильные телефоны липчан приходят СМС-сообщения от МЧС

В СМС говорится, что трасса М-4 перекрыта.

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Ночью и рано утром в правительстве Липецкой области прошло совместное с силовиками заседание оперштаба.

«Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок», - сообщил глава правительства Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Телеграмм.

На ночном заседании оперштаба было принято решение об усилении мер безопасности в регионе.

«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область», написал Артамонов в предыдущем сообщении.

Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.

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#заседание оперштаба #перекрытие дорог

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