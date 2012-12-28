От тракториста до айтишника — кого искали работодатели на главной площадке региона

Ярмарка трудоустройства в Липецке собрала множество посетителей, превратив профориентацию в высокотехнологичное шоу.

Во всех 19 муниципалитетах Липецкой области прошел федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Свои предложения предоставили 150 работодателей: от промпредприятий региона, IT-компаний, до крупных ритейлеров и аграрного сектора. В их кадровом портфеле — свыше 10 000 рабочих мест с заработной платой, достигающей 200 000 рублей. В числе самых ходовых предложений — трактористы-машинисты с доходом до 180 тысяч, сервисные инженеры от 142 тысяч и водители автобусов от 120 тысяч рублей.— Ярмарки трудоустройства пользуется огромным спросом у жителей Липецкой области, как региональные этапы, так и федеральный ежегодный этап. Например, в апреле мы приняли более 5 000 участников, собеседования на ярмарках прошли 600 человек, а после, на те вакансии, которые работодатели предлагали на своих площадках, трудоустроились вдвое больше — 1200 человек. Люди приходят за реальными возможностями — и мы готовы предложить им лучшие вакансии, прямое общение с работодателями и широкий спектр дополнительных активностей, — отметила руководитель центра занятости населения Липецкой области Ирина Григорьева.В Липецке основной точкой притяжения ярмарки стал парк Победы. Более 50 работодателей предлагали заработок на любой вкус: заводы минеральных вод, напитков, пекарни, кондитерские цеха, крупные городские ТРЦ, энергокомпании, ресурсоснабжающие организации. В Липецк даже приехали из районов аграрии, животноводы, готовые специалистам не только платить хорошие деньги, буквально до двухсот тысяч в месяц, и оплачивать аренду жилья. Даже международный липецкий аэропорт, на котором проходит масштабная реконструкция, готов принять на работу аж до двухсот человек!По словам Ирины Григорьевой, на липецкой площадке в парке Победы, чисто городские предприятия представили более 350 вакансий.— Хочется отметить, что на одну вакансию может приходиться разное количество рабочих мест. К примеру — вакансия водителя может подразумевать не одно рабочее место на том или ином предприятии, а, несколько.На ярмарке в парке Победы деловая программа органично сочеталась с интерактивом. Организаторы в рамках нацпроекта «Кадры» сделали ставку на технологии, и, судя по отзывам, не прогадали. Так главным хитом ярмарки стала зона нейропрофориентации. Гости выстраивались в очереди, чтобы примерить на себя VR-очки и специальный нейрообруч.— Устройство считывает активность мозга через пять датчиков на затылочно-височной части головы. Программа анализирует реакции на задания и выявляет склонности, о которых человек даже не подозревает, — пояснил сотрудник Центра молодежной карьеры Дмитрий Аверин. — Бывали случаи, когда гуманитарий получал рекомендацию идти в IT, а после теста уходил, задумавшись о смене профессии, оказывалось, что внутренне он больше тяготеет к работе с техникой, механизмами. Точность попадания, как уверяют разработчики, стремится к ста процентам.Свои активности развернули и партнёры: гости могли проверить знания в викторине «Знай свои трудовые права» от Федерации профсоюзов, освоить навыки первой помощи на мастер-классе, увидеть технику УМВД и познакомиться с кинологической службой, а также насладиться творческими номерами артистов региона, выступавших на сцене и побороться за ценные призы в розыгрышах.Ярмарка стала и отправной точкой в новую профессию для многих липчан. Например, 45-летний инженер-механик Виктор Поляков пришел с четким запросом на смену сферы деятельности.— Я 20 лет проработал на заводе, но чувствую, что пора осваивать новое. Привлекло предложение работать на свежем воздухе на погрузчике или тракторе, мне и курсы переподготовки предложили. А зарплата, честно скажу – в полтора раза выше чем у меня сейчас. Уже записался на консультацию по обучению, понял, что в 45 лет это не поздно, а самое то, — поделился Виктор.А вот 29-летняя Екатерина Смирнова искала подработку с гибким графиком. Девушка отметила, что ярмарка разрушила миф о том, что «работу надо искать через знакомых».— Мне предложили три варианта в IT-сфере на удаленке. Оказывается, здесь можно было не только собеседование пройти, но и сразу устроить тестовый день на симуляторе. Я ушла с четким пониманием, куда отправлю резюме в понедельник утром, — рассказала она.Довольны остались и крупные работодатели. Так, представитель агропромышленного холдинга Алёна отметила высокую мотивацию людей молодых, интересующихся селом.— Мы ищем агрономов и инженеров, и к нашему удивлению, молодёжь активно интересуется загородной жизнью, в районах, или округах, как сейчас говорят. И они готовы к переездам и обучению. Мы записали контакты десятка полтора человек, и если даже пятеро устроятся к нам за одну ярмарку, то это будет не плохой результат, — прокомментировала девушка-кадровик.Всероссийская ярмарка «Работа России. Время возможностей» в регионе теперь ждет своего продолжения. И если в апреле работу нашли благодаря ярмарке порядка 1200 человек то, судя по активности в парке Победы, федеральный этап этот рекорд побьет.