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Общество
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31 минуту назад
Липецкая вечЁрка: выпавший с 12 этажа, нехватка бензовозов и как пропить чемодан денег
Сегодня, 25 июня, стало известно о том, что из дома на улице выпал мужчина, губернатор Игорь Артамонов рассказал о текущей ситуации с бензином, и гражданин решил инсценировать кражу денег, которые сам и потратил.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
В селе Панино Добровского округа в реке утонул 51-летний мужчина. Спасатели, которые выехали на место, подняли из воды уже его труп.
В Липецке продолжаются перебои с бензином. Губернатор Игорь Артамонов рассказал о текущей ситуации.
«Одна из проблем сейчас — количество бензовозов у операторов АЗС. В обычном режиме, даже с учётом летнего роста потребления, по словам операторов, этого парка хватало. Но сейчас спрос вырос резко, и компании не успевают так быстро довозить топливо на заправки.
Занимаемся решением этого вопроса отдельно. Со своей стороны готовы оказать операторам необходимое содействие: помочь с поиском дополнительных бензовозов, взаимодействием с перевозчиками и организацией подвоза топлива на АЗС. В ближайшее время рассчитываем продвинуться по этому вопросу вместе с „Роснефтью“, ждём усиления и от других крупных сетей…».
Кстати, незаметно, что на улицах Липецка стало меньше машин.
Новость про ситуацию с бензином сегодня была отнюдь не самой популярной на GOROD48 и комментариев к ней было относительно немного, при этом они стали язвительнее.
«А! Теперь понятно! Это не бензина не хватает — его хоть завались у нас — а просто дурные граждане все раскупили в подвал к себе в банки 3-литровые, бабки эти и теперь бензовозов не хватает», — написал понял.
«Что-то не видно ажиотажа на приобретение канистр для топлива. Очередей нет, ограничений в виде «одна канистра в одни руки» тоже не наблюдается от слова совсем. Что — в багажники и салоны бензин заливают?» — недоумевает Бюрократ.
«По Советской всю ночь гоняют зелёные мотоциклисты. Бензин есть значит», — считает комментатор.
«Завтра напишут, что основная проблема — это кража бензовозов с топливом на подъезде к городу. Сидишь и гадаешь, на какую АЗС на своих пяти литрах выехать, чтобы и очередь отстоять и не заглохнуть по середине дороги. Ограничения придумали, а решения нет, трудно наверное списки АЗС выводить куда будет поставка и время, чтобы люди хоть как-то подстраивались. Бардак!» — возмущается Гость.
«Сегодня в 6.20 заправилась в Газпроме у Карусели. Ждала 15 минут», — похвалилась Ника.
Липецкстат фиксирует рост всех основных марок топлива и дизеля четвертую неделю подряд: цены росли от 0,07% до 4,1%.
Житель Тольятти вполне может посоперничать с Остапом Бендером, а сценаристы, если не растеряются, получат отличный сюжет для фильма.
Но обо всем по порядку, 34-летний тольяттинец взял чемодан денег (в нем было больше пяти миллионов рублей, часть которых взята в долг) и приехал к другу в Задонск. Красиво жил там несколько месяцев. Кутил в ресторанах и ночных клубах, дарил знакомым дорогие подарки. А потом понял, что денег осталось мало и на автомобиль, который он намеревался купить, уже не хватит. А еще ведь долг надо возвращать. И он, не долго думая, решил инсценировать кражу.
Устроил беспорядок в комнате, где находился чемодан с деньгами, оставил следы проникновения в квартиру, сымитировал взлом окна, после чего ушел и написал заявление в полицию.
Все кончилось банально — он сам же и признался, что деньги прогулял. Теперь гражданину грозит до двух лет лишения свободы по статье о ложном доносе о совершении преступления.
«Зато будет, что вспомнить», — считает Ветеран.
«Пять лимонов? За несколько месяцев? В Задонске? Как?» — удивился омсквич.
Знакомая выманила у 18-летнего липчанина 300 000 рублей «на лечение». Когда он понял, что никакого лечения не будет, обратился в полицию. А подруга объяснила, что очень деньги нужны были, она их уже потратила. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Завтра днем в Липецке, по прогнозам синоптиков, температура составит от +22 до +24 градусов. Возможны небольшие дожди.
И не забудьте, с 26 по 28 июня историческая часть улицы Фрунзе будет перекрыта для празднования Дня молодежи.
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