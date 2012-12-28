Липецкая вечЁрка: выпавший с 12 этажа, нехватка бензовозов и как пропить чемодан денег

Сегодня, 25 июня, стало известно о том, что из дома на улице выпал мужчина, губернатор Игорь Артамонов рассказал о текущей ситуации с бензином, и гражданин решил инсценировать кражу денег, которые сам и потратил.