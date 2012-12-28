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1198
сегодня, 16:50
10

В Липецкой области объявлена ракетная опасность

Включены сирены. 

Губернатор Липецкой области в соцсетях сообщил о ракетной опасности на всей территории Липецкой области.

Если вы находитесь дома или в здании: держитесь подальше от окон; перейдите в помещение со сплошными стенами: ванную, коридор, туалет или кладовую;
— при возможности спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие. Если вы находитесь на улице или в транспорте: покиньте транспорт; укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии. 

Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
БПЛА
ракетная опасность
тревога
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
зря
29 минут назад
А где инфу об отмене смотреть? я раньше всегда оповещения с ТГ Артамонова получала, а сейчас похоже он (ну точнее от его лица) постить перестал. Где вы сейчас получаете алерты об опасности и об отмене? плиз МАХ не предлагать
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Прохожий
49 минут назад
Потерпи дорогой без любимой игрушки минут этак 20
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Местный
28 минут назад
Мне не игрушка нужна, а мобильная связь!
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Прохожий
9 минут назад
Мне не игрушка нужна, а мобильная связь! 1000 лет люди жили без мобильной связи. Еще 60 минут можно также пожить.
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Екатерина
сегодня, 16:57
Боже, когда же это всё закончится . Ужас какой то.
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Местный
сегодня, 16:56
Объясните одно, где связь между ракетной опасности и отключением мобильной связи!?
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Lex
22 минуты назад
В "мозгах" ракета стоит sim карта мобильного оператора,которая ориентируется по башням мобильной связи. Когда мобильная связь отключается, sim карта теряет ориентацию.
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бабка
16 минут назад
В "мозгах" ракета стоит sim карта мобильного оператора,которая ориентируется по башням мобильной связи. Когда мобильная связь отключается, sim карта теряет ориентацию. ну так пора убирать всё эти вышки, только облучают нас, с мобильниками стартанула и онкология.
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Гы
47 минут назад
Ракеты летят по Интернету.
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Арина
51 минуту назад
Связь отключают,чтобы на вас не свалилась ракета,кто знает может у вас тоже с ней связь :).
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