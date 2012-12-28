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Происшествия
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сегодня, 16:50
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В Липецкой области объявлена ракетная опасность
Включены сирены.
Если вы находитесь дома или в здании: держитесь подальше от окон; перейдите в помещение со сплошными стенами: ванную, коридор, туалет или кладовую;
— при возможности спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие. Если вы находитесь на улице или в транспорте: покиньте транспорт; укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
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