В Липецкой области объявлена ракетная опасность

Включены сирены.

Губернатор Липецкой области в соцсетях сообщил о ракетной опасности на всей территории Липецкой области.Если вы находитесь дома или в здании: держитесь подальше от окон; перейдите в помещение со сплошными стенами: ванную, коридор, туалет или кладовую;— при возможности спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие. Если вы находитесь на улице или в транспорте: покиньте транспорт; укройтесь в ближайшем здании, паркинге, подземном переходе, укрытии.Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».