Общество

сегодня, 06:16

Губернатор провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ

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#оперштаб #меры безопасности
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Губернатор провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ
«5:50 Проводим совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по Липецкой области. Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Телеграмм.

Также сегодня в правительстве региона ночью прошло экстренное заседание оперативного штаба, на котором принято решение об усилении мер безопасности в регионе.

«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников», - рассказал Артамонов в предыдущем сообщении.

Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.

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#оперштаб #меры безопасности
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Комментарии (3)

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Cерый Волк

11 минут назад
Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое...
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Лера

24 минуты назад
Мне все равно кто власть меня волнует один вопрос почему 24 автобус ездит через день и я через день добираюсь на Сырский на такси я мнократно обращалась в департамент транспорта меня не слышат.
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Андрей

29 минут назад
Все будет ОК, Я так думаю
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