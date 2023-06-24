Губернатор провел совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ

«5:50 Проводим совещание с силовыми структурами в управлении ФСБ РФ по Липецкой области. Все подразделения работают в штатном режиме. Среди прочих решаем вопрос информирования людей о перекрытии дорог в южном направлении. Ещё раз прошу жителей Липецкой области отказаться от поездок», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на своей странице в Телеграмм.



Также сегодня в правительстве региона ночью прошло экстренное заседание оперативного штаба, на котором принято решение об усилении мер безопасности в регионе.



«Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.



Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников», - рассказал Артамонов в предыдущем сообщении.



Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.



