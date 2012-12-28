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Общество
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сегодня, 16:24
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Цены на бензин продолжают расти
Самый большой скачок цены был для дизельного топлива – больше 4% за неделю.
Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,55%, или на 1 рубль 01 копейку и составила 69,90 рубля за литр (неделей ранее – 68,89 рубля за литр). На 3,42% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 65,24 рубля до 67,46 рубля, или на 2 рубля 22 копейки. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,07%, или на 5 копеек – его цена составила 71,60 рубля (неделей ранее 71,55 рубля). Как и неделей ранее, на 0,27% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,56 рубля против 95,30 рубля за литр неделей ранее (+26 копеек). Заметнее всего, на 4,01% подорожало дизельное топливо – с 77,40 до 80,51 рубля, стоимость изменилась на 3 рубля 11 копеек.
На прошлой неделе максимальный рост составлял 98 копеек.
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