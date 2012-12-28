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1674
сегодня, 16:24
12

Цены на бензин продолжают расти

Самый большой скачок цены был для дизельного топлива – больше 4% за неделю.

Бензин продолжал дорожать в Липецкой области на прошлой неделе – четвертую неделю подряд фиксировался рост всех основных марок топлива и дизеля, цены росли от 0,07% до 4,1%. Липецкстат представил итоги очередного мониторинга цен на бензин и дизтопливо с 16 по 22 июня.

Цена на бензин за последнюю отчетную неделю в среднем выросла на 1,55%, или на 1 рубль 01 копейку и составила 69,90 рубля за литр (неделей ранее – 68,89 рубля за литр). На 3,42% выросла стоимость бензина АИ-92, он подорожал с 65,24 рубля до 67,46 рубля, или на 2 рубля 22 копейки. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,07%, или на 5 копеек – его цена составила 71,60 рубля (неделей ранее 71,55 рубля). Как и неделей ранее, на 0,27% увеличилась цена бензина АИ-98 и составила 95,56 рубля против 95,30 рубля за литр неделей ранее (+26 копеек). Заметнее всего, на 4,01% подорожало дизельное топливо – с 77,40 до 80,51 рубля, стоимость изменилась на 3 рубля 11 копеек.

На прошлой неделе максимальный рост составлял 98 копеек.
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
для чего
5 минут назад
и все начиналось, также было с осаго, когда искусственно создали очереди, а как подорожало, все ништяк, по факту это картельный сговор, уголовное преступление, но наш фас это мелкие побрякушки, сейчас поткина выступит, мол направили предписание и фсе
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александр
45 минут назад
меня это не особо волнует...подорожал или подешевел бензин
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точно
49 минут назад
на заправках Калина сразу взвинтили цены, объезжать таких теперь надо
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Гость
54 минуты назад
Пересядьте на велосипед, лето и не покупайте бензин, сразу подешевеет, а так якобы с дефицитом, так и будут цены драть.
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алкаш
сегодня, 16:55
вопли ФАС о недопустимости подорожания топлива - просто пустой звук
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Гость
сегодня, 16:52
Ну усё,красный уровень.
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Нервная мать
сегодня, 16:43
Привыкли ездить по одному,помешались на этом бензине.Как-будто других проблем мало.Ничего страшного,на обчественном транспорте доедете.
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Елена Р.
сегодня, 16:54
Ездить на автобусе не страшно. Страшнее, что скоро убирать урожай. Рост цен на топливо увеличит стоимость продуктов питания, лекарств, проезда, жкх. Да всего он увеличит стоимость!
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Так если
сегодня, 16:50
Все пересядут на общественный транспорт, он не вывезет такой поток. Вы первая заплачете, когда появятся очередь для посадки в автобус.
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А на калине
сегодня, 16:37
Скакнул с начала бензинового кризиса на 20 рублей за литр
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Шустрик
сегодня, 16:33
Роснефть без изменений цены и все есть. Правда 35 минут постоял.
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Гость
40 минут назад
Это на какой улице?
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