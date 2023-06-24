В Липецкой области усилены меры безопасности

Губернатор Липецкой области призвал жителей региона отказаться от поездок в соседнюю Воронежскую область

Сегодня ночью в Липецкой области состоялось заседание оперативного штаба.



«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.



Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников», сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.



Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в соцсетях, что его подразделение подверглось нападению, и он собирается разобраться с руководством министерства обороны страны. Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело.