Общество

13 минут назад

В Липецкой области усилены меры безопасности

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#меры безопасности #оперштаб
В Липецкой области усилены меры безопасности

Губернатор Липецкой области призвал жителей региона отказаться от поездок в соседнюю Воронежскую область

Сегодня ночью в Липецкой области состоялось заседание оперативного штаба.

«По итогам заседания оперативного штаба принято решение об усилении мер безопасности в регионе. Особое внимание будет уделено объектам критической инфраструктуры. Кроме того, жителям региона рекомендуется сейчас отказаться от поездок в южном направлении, в частности, в Воронежскую область.

Друзья, последние события нас всех взволновали. Но я прошу всех сохранять спокойствие и верить информации только от официальных источников», сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Вечером 23 июня руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в соцсетях, что его подразделение подверглось нападению, и он собирается разобраться с руководством министерства обороны страны. Пригожин обвинен в попытке военного мятежа. Возбуждено уголовное дело. 
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#меры безопасности #оперштаб

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