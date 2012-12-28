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17-летнему подростку предъявили обвинение в подготовке нападений на школы и убийстве учеников
Происшествия
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сегодня, 13:46
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В Волово разгулялись вандалы
Полиция уже ищет хулиганов.
«Сначала, глядя на это безобразие, хотелось сказать многое. Но потом стало понятно: слова здесь излишни... Материалы переданы в правоохранительные органы. Уверен, правонарушители будут найдены», – отметил Сергей Щеглов.
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