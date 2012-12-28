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сегодня, 13:46
6

В Волово разгулялись вандалы

Полиция уже ищет хулиганов.

Глава администрации Воловского муниципального округа Сергей Щеглов сообщил о вандализме в селе: качели украли, а скамейки пытались вырвать.

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«Сначала, глядя на это безобразие, хотелось сказать многое. Но потом стало понятно: слова здесь излишни... Материалы переданы в правоохранительные органы. Уверен, правонарушители будут найдены», – отметил Сергей Щеглов.

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хулиганство
вандализм
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Родитель
6 минут назад
Не марсиане прилетели и нагадили. Пусть сегодня каждый родитель покажет эту статью своему ребёнку и пристально посмотрит в глаза. Сами всё поймёте.
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дед
сегодня, 14:12
какие родители такие и дети.у родителей есть тоже родители,они такие же.
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Нонка
сегодня, 13:56
А вообще то проезжая Волово всегда смотрю в окно -красиво! А как здорово подстрижены кусты , деревья ...
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Гость
сегодня, 13:54
Что воспитали,то и получили.
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Александр Н.
сегодня, 13:51
Обязательные работы на благоустройстве города, причем самые тяжёлые,зуд в руках пройдет быстро.
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верно
сегодня, 14:05
И желательно надолго. чтобы другие "позавидовали".
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