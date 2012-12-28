В Волово разгулялись вандалы

Полиция уже ищет хулиганов.





Глава администрации Воловского муниципального округа Сергей Щеглов сообщил о вандализме в селе: качели украли, а скамейки пытались вырвать.«Сначала, глядя на это безобразие, хотелось сказать многое. Но потом стало понятно: слова здесь излишни... Материалы переданы в правоохранительные органы. Уверен, правонарушители будут найдены», – отметил Сергей Щеглов.