Происшествия

сегодня, 14:40

В столкновении двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» пострадал пассажир легкового автомобиля

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#ДТП #грузовик
В столкновении двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» пострадал пассажир легкового автомобиля

По предварительной версии, авария произошла, из-за меневра одного из грузовиков. 

В результате ДТП с участием двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» на окружной трассе под Липецком медицинская помощь пассажиру легкового автомобиля. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

- По предварительной версии, водитель одного из грузовиков начал осуществлять маневр, не убедившись в его безопасности, и столкнулся с «КамАЗом» и «Дэу Нексией». Пассажиру легкового автомобиля врачи оказали помощь на месте аварии. Сотрудники ГИБДД еще разбираются в обстоятельствах столкновения, - рассказали в полиции.

Напомним, ДТП произошло утром 23 июня в районе 300-го километра трассы «Орел-Тамбов» по направлению движения от поста ДПС в сторону цемзавода.
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#ДТП #грузовик

Комментарии (4)

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Александр

34 минуты назад
Уважаемые органы власти города Липецка, обращаюсь к вам!!! Уберите этот наземный пешеходный переход. Сделайте пожалуйста надземный переход для пешеходов. Поставьте звуковые барьеры и сделайте данный участок дороги с разрешённой скоростью в 90 км/ч. Вы хорошие. И у вам всё получится. Я верю в вас!!! Ну честное слово, даже стыдно просто произносить это слово ЛКАД...
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Житель

35 минут назад
Нексия хечбек?
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Александр

35 минут назад
Весь этот участок, от поста ГАИ до цемзавода ограничение скорости 60. И это трасса с гордостью носит название ЛКАД. А власти даже и не думают шевелиться чтобы устранить данную проблему. Данная авария произошла именно на участке наземного пешеходного перехода. Скорее всего в тот момент действительно переходил пешеход через проезжую часть.
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липецк

сегодня, 15:01
да тут на борта посмотрите а если груженый не остановить
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