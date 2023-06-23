Происшествия
сегодня, 14:40
В столкновении двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» пострадал пассажир легкового автомобиля
По предварительной версии, авария произошла, из-за меневра одного из грузовиков.
В результате ДТП с участием двух «КамАЗов» и «Дэу Нексии» на окружной трассе под Липецком медицинская помощь пассажиру легкового автомобиля. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- По предварительной версии, водитель одного из грузовиков начал осуществлять маневр, не убедившись в его безопасности, и столкнулся с «КамАЗом» и «Дэу Нексией». Пассажиру легкового автомобиля врачи оказали помощь на месте аварии. Сотрудники ГИБДД еще разбираются в обстоятельствах столкновения, - рассказали в полиции.
Напомним, ДТП произошло утром 23 июня в районе 300-го километра трассы «Орел-Тамбов» по направлению движения от поста ДПС в сторону цемзавода.
- По предварительной версии, водитель одного из грузовиков начал осуществлять маневр, не убедившись в его безопасности, и столкнулся с «КамАЗом» и «Дэу Нексией». Пассажиру легкового автомобиля врачи оказали помощь на месте аварии. Сотрудники ГИБДД еще разбираются в обстоятельствах столкновения, - рассказали в полиции.
Напомним, ДТП произошло утром 23 июня в районе 300-го километра трассы «Орел-Тамбов» по направлению движения от поста ДПС в сторону цемзавода.
Александр
Житель
Александр
липецк