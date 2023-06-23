Под Липецком столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия» - есть пострадавший

Утром 23 июня в районе трехсотого километра трассы «Орело-Тамбов» по направлению от поста ГИБДД в сторону цемзавода столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия» с разметкой такси.Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают пожарные и бригада скорой помощи. Багажник легкового автомобиля вмят в салон. Наблюдается затруднение движения.