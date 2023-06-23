Происшествия

46 минут назад

Под Липецком столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия» - есть пострадавший

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#ДТП
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Под Липецком столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия» - есть пострадавший
Утром 23 июня в районе трехсотого километра трассы «Орело-Тамбов» по направлению от поста ГИБДД в сторону цемзавода столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия» с разметкой такси.

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Как сообщают очевидцы, на месте аварии работают пожарные и бригада скорой помощи. Багажник легкового автомобиля вмят в салон. Наблюдается затруднение движения.

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#ДТП
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Комментарии (2)

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Депутат

12 минут назад
Эти ребята вообразили, что они машинисты электровозов транссибирской магистрали: плевать, что асфальт сырой, что здесь городская черта, что ограничение по скорости, буду всё равно гнать под сотку на всех своих десятках тонн
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Комм

28 минут назад
Пробка на 2 км от поста ГИБДД
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Общество

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