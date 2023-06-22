Бывшие супруги делили в суде кошку и кота

К рассмотрению дела привлекали специалистов: заводчика кошек и фелинолога.

В Грязях бывшие муж и жена делили в суде двух кошек, купленных в период брака.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в выданных сертификатах в качестве владельца кошек породы мейн-кун была указана женщина, и после развода обе кошки оказались у неё.



На предложение бывшего мужа передать хотя бы одну из кошек без каких-либо доплат женщина ответила категоричным отказом. Поэтому мужчина пошёл в суд и просил признать совместным имуществом кота стоимостью 130 000 рублей и кошку стоимостью 55 000 рублей и произвести раздел совместно нажитого имущества, передав ему в собственность кошку стоимостью 55 000 рублей.



Мужчина настаивал на передаче ему кошки не только из-за её стоимости — он указал, что к животному очень привязаны его дети.



Женщина эти требования не признала и сообщила, что обе кошки были куплены ею на деньги, подаренные родителями. Также она оспаривала стоимость кошек и просила оставить животных ей, а мужчине даже была согласна выплатить компенсацию.



Также женщина рассказала в суде, что её бывший муж жестокого обращался с котом и даже однажды причинил ему травму. А ещё она боялась, что если кошки будут разлучены, то это негативно скажется на их состоянии.



Решением Грязинского городского суда было решено оставить женщине кота и кошку стоимостью 45 000 рублей и взыскать с нее компенсацию мужчине — половину стоимости животных, то есть 22 500 рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины.



Но мужчина с таким решением не согласился и обжаловал его.



Судом было установлено, что в период брака кот и кошка породы мейн-кун стоимостью 45 000 рублей были куплены на совместно нажитые деньги и являются совместным имуществом, но в сертификатах владельца была указана женщина. Доказательств жестокого обращения к животным со стороны мужчины не было получено. Также установлено, что после расторжения брака между сторонами кошка окотилась.



Согласно ответу заводчика кошек, следует, что кошки указанной породы, как правило, считают своим хозяином того человека, который за ними ухаживает, поэтому разлучать кошек с хозяином не рекомендуется.



Так же были получены объяснения специалиста – фелинолога (это специалист, который доскональной разбирается в анатомии и физиологии домашних кошек, знает все особенности пород и их селекции, а также разводит породистых кошек и ухаживает за ними), из которых следует, что если кошки прожили долгое время вместе, и у них появилось потомство, то разлучать их нежелательно, поскольку это может привести к тому, что они перестанут приносить потомство или могут умереть.



Кроме того, любая кошка выбирает одного хозяина, независимо, сколько рядом находится человек. Кошки привязываются к месту, где живут, и при смене места жительства у них может быть стресс. При смене места жительства кошки могут заболеть и умереть.



В результате судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, изменив только размер компенсации — в пользу мужчины взыскали компенсацию в размере 1/2 доли стоимости спорных кошек на момент рассмотрения дела в размере 64 000 рублей.



