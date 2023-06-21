Общество

сегодня, 13:43

Транспорт по центру Липецка сегодня вечером поедет в режиме ожидания

6 1071
#Свеча памяти #транспорт
2
Транспорт по центру Липецка сегодня вечером поедет в режиме ожидания

По центральным улицам пройдет шествие «Свеча памяти».

Сегодня с 21:00 и примерно до 23.00 по улице Зегеля, площадям Плеханова и Героев пройдет традиционное шествие «Свеча памяти». За полчаса до начала шествия, в 20:30, и до его окончания в центре города для транспорта вводится движение в режиме ожидания. Ограничение коснется и пассажирских автобусов.

Участники акции, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдут с горящими свечами от Христорождественского собора до площади Героев, где возложат цветы к вечному огню.

6 1071
#Свеча памяти #транспорт
2

Комментарии (6)

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Людям

6 минут назад
Комментаторы, имейте совесть, это не велопробег, а Свеча памяти и движение будет в режиме ожидания. На велопробег перекрывали совсем, разница есть? На какие-то гонки перекрыли центр на пол - дня, а здесь одну улицу пройдут и то вечером. Стыдно за вас!!!!!
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Такого

13 минут назад
При СССР не помню.
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Васёк

39 минут назад
Работники обкома партии должны идти в первых рядах. А то опять бюджетников в принудитедьном порядке на шествие загонят.
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Гость

сегодня, 13:58
Дайте вы уже людям спокойно добраться с работы домой, хватит придумывать отмывы бюджетного бабла.
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Боцман

сегодня, 13:53
А почему не трасса на Тамбов ,Воронеж,Москва.Как перекроют так везде пробки.
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Боцман

сегодня, 13:51
А почему не трасса на Тамбов ,Воронеж,Москва.Как перекроют так везде пробки.
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