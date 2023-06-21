Транспорт по центру Липецка сегодня вечером поедет в режиме ожидания

По центральным улицам пройдет шествие «Свеча памяти».

Сегодня с 21:00 и примерно до 23.00 по улице Зегеля, площадям Плеханова и Героев пройдет традиционное шествие «Свеча памяти». За полчаса до начала шествия, в 20:30, и до его окончания в центре города для транспорта вводится движение в режиме ожидания. Ограничение коснется и пассажирских автобусов.



Участники акции, в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдут с горящими свечами от Христорождественского собора до площади Героев, где возложат цветы к вечному огню.



