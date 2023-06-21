Происшествия

сегодня, 09:04

74-летний пассажир «Нивы» умер в больнице после аварии на дороге Добринка – Хворостянка

927
#авария #ДТП
1
74-летний пассажир «Нивы» умер в больнице после аварии на дороге Добринка – Хворостянка

Водитель «Нивы» получил травмы.

20 июня в Добринском районе дороге Добринка – Плавица – Хворостянка столкнулись автомобили «Нива» под управлением 40-летнего мужчины и «Шкода» с 63-летним водителем. 

«Водитель «Нивы» с травмами госпитализирован, а его 74-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.

В Липецком районе на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобиль «Лада» под управлением 38-летнего мужчины и мопед под управлением 15-летнего подростка. Мальчик получил травму, ему оказали медицинскую помощь.

927
#авария #ДТП
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
7
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

В подошве кроссовок для арестованного обнаружили телефон и USB-кабель
#УФСИН #СИЗО
В подошве кроссовок для арестованного обнаружили телефон и USB-кабель

41 минуту назад

Происшествия
Мошенники обманули пожилую ельчанку, курьер присвоил 280 тысяч рублей и скрылся в Ростове на Дону
#мошенничество
2
Мошенники обманули пожилую ельчанку, курьер присвоил 280 тысяч рублей и скрылся в Ростове на Дону

сегодня, 09:17

Происшествия
Мотоциклист госпитализирован после столкновения на улице Неделина
#авария #ДТП
26
Мотоциклист госпитализирован после столкновения на улице Неделина

вчера, 20:14

Происшествия
15-летний самокатчик попал под «Ниву» на пешеходном переходе
#авария #ДТП
39
15-летний самокатчик попал под «Ниву» на пешеходном переходе

вчера, 19:27

Происшествия
Мошенники выманили деньги у 72-летней ельчанки, предложив компенсацию за БАДы
#мошенничество
1
Мошенники выманили деньги у 72-летней ельчанки, предложив компенсацию за БАДы

вчера, 17:32

Происшествия
Автобус на улице Меркулова чуть не загорелся из-за попавшего на коллектор масла
#автобус
4
Автобус на улице Меркулова чуть не загорелся из-за попавшего на коллектор масла

вчера, 17:07

Происшествия