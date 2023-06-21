74-летний пассажир «Нивы» умер в больнице после аварии на дороге Добринка – Хворостянка

Водитель «Нивы» получил травмы.





20 июня в Добринском районе дороге Добринка – Плавица – Хворостянка столкнулись автомобили «Нива» под управлением 40-летнего мужчины и «Шкода» с 63-летним водителем.



«Водитель «Нивы» с травмами госпитализирован, а его 74-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице», — сообщили в УГИБДД по Липецкой области.



В Липецком районе на дороге Хлевное – Липецк столкнулись автомобиль «Лада» под управлением 38-летнего мужчины и мопед под управлением 15-летнего подростка. Мальчик получил травму, ему оказали медицинскую помощь.



