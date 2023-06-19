Липецкая область оказалась на 15 месте в рейтинге по доходам населения

За чертой бедности по итогам 2022 года находились 7,2% населения области. Рейтинг регионов по доходам населения в 2022 году подготовило РИА Новости.

Липецкая область заняла 15 место в рейтинге регионов по доходам их жителей. Рейтинг, подготовленный РИА Новости, составлялся по объему фиксированных наборов товаров и услуг, которые в субъекте РФ можно было купить на медианную зарплату в прошлом году. Расчеты велись на основе данных Росстата о зарплатах и ценах в субъектах РФ. Так, медианных доходов жителей Липецкой области хватило, на покупку 1,83 фиксированного набора товаров и услуг. При том, как отмечается в рейтинге, 7,2% населения области находились в 2022 году за чертой бедности. Это на 0,9 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Среди регионов Черноземья выше в рейтинге оказалась только Белгородская область, которая по итогам 2022 года заняла 12 место. У Курской области – 19 место, Воронежская область попала на 24 место, Тамбовская – на 38.

В лидерах рейтинга находятся Ямало-Ненецкий автономный округ (показатель медианных доходов и фиксированного набора составил 3,24), Ненецкий автономный округ (2,97), Москва (2,63). На последнем месте оказалась Ингушетия, где соотношение медианных доходов и фиксированного набора составляет 1. В этом же регионе оказался самый высокий уровень бедности (30,5%). В целом по России уровень соотношения медианных доходов к стоимости товаров и услуг в прошлом году составил 1,59. За чертой бедности в 2022 году жили 9,8% россиян.

Для справки: медианная зарплата - это показатель заработка, при котором половина (50%) работников получает меньше этого уровня, а половина – больше. Она отличается от средней зарплаты, которая представляет собой все начисленные работникам деньги (фонд оплаты труда с учетом подоходного налога), деленные на численность работников в месяц.