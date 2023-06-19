Здоровье
37 минут назад
В Липецком районе 54-летнего мужчину укусила ядовитая змея
Пострадавший госпитализирован.
В Липецкой области отмечен уже второй в этом году случай укуса змеи. Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 17 июня с отравлением ядом животного происхождения был госпитализирован 54-летний житель села Вербилово Липецкого района.
Мужчина помогал знакомым убирать траву. Поднимая с земли мешок, он случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку. Сразу после этого липчанин почувствовал острую боль и услышал шуршание уползающей змеи.
Напомним, в этом году это уже второй случай укуса змеи: 19 мая в отделение острых отравлений был госпитализирован 70-летний липчанин, который столкнулся с гадюкой на рыбалке. Рыбак заметил подползшую к нему змею, и попытался отодвинуть её палкой, но не успел — гадюка ужалила его за палец.
В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.
При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
Мужчина помогал знакомым убирать траву. Поднимая с земли мешок, он случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку. Сразу после этого липчанин почувствовал острую боль и услышал шуршание уползающей змеи.
Напомним, в этом году это уже второй случай укуса змеи: 19 мая в отделение острых отравлений был госпитализирован 70-летний липчанин, который столкнулся с гадюкой на рыбалке. Рыбак заметил подползшую к нему змею, и попытался отодвинуть её палкой, но не успел — гадюка ужалила его за палец.
В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.
Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.
Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.
При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
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