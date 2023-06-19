Здоровье

37 минут назад

В Липецком районе 54-летнего мужчину укусила ядовитая змея

1 571
#змея #гадюка
2
В Липецком районе 54-летнего мужчину укусила ядовитая змея

Пострадавший госпитализирован.

В Липецкой области отмечен уже второй в этом году случай укуса змеи. Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 17 июня с отравлением ядом животного происхождения был госпитализирован 54-летний житель села Вербилово Липецкого района.

Мужчина помогал знакомым убирать траву. Поднимая с земли мешок, он случайно потревожил гадюку, которая укусила его в руку. Сразу после этого липчанин почувствовал острую боль и услышал шуршание уползающей змеи.

Напомним, в этом году это уже второй случай укуса змеи: 19 мая в отделение острых отравлений был госпитализирован 70-летний липчанин, который столкнулся с гадюкой на рыбалке. Рыбак заметил подползшую к нему змею, и попытался отодвинуть её палкой, но не успел — гадюка ужалила его за палец.

В Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Единственная из этих змей, имеющая ядовитый секрет, — гадюка.

Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.

Специалисты советуют не ходить без обуви в местах, где обитают ядовитые змеи. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.

При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
1 571
#змея #гадюка
2

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Дотошный

16 минут назад
Чем ближе к реке воронеж тем больше их
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
159
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Попавшему под колеса «КамАЗа» подростку в областной детской больнице провели уникальную операцию
#авария #ДТП #дети
Попавшему под колеса «КамАЗа» подростку в областной детской больнице провели уникальную операцию

10 минут назад

Здоровье
Более двух тысяч жителей Липецкой области пострадали от клещей
#клещи
2
Более двух тысяч жителей Липецкой области пострадали от клещей

16.06.2023 12:13

Здоровье
Липчане вторую неделю подряд не болеют гриппом
#ОРВИ #грипп #коронавирус
3
Липчане вторую неделю подряд не болеют гриппом

14.06.2023 13:19

Здоровье
В мае в Липецкой области зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции
#энтеровирус #инфекция
3
В мае в Липецкой области зарегистрировано два случая энтеровирусной инфекции

13.06.2023 17:30

Здоровье
От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1 822 человека
#клещи
4
От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 1 822 человека

08.06.2023 15:29

Здоровье
Липчане болеют парагриппом и риновирусами
#ОРВИ #грипп #коронавирус
8
Липчане болеют парагриппом и риновирусами

06.06.2023 09:42

Здоровье