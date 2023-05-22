Происшествия

47 минут назад

На 70-летнего липчанина на рыбалке напала змея

5 823
#змея #гадюка
3
На 70-летнего липчанина на рыбалке напала змея

В Липецке госпитализирован первый в этом сезоне пациент с укусом змеи.

Как рассказала GOROD48 заведующая отделением острых отравлений Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Ольга Кривошеева, 19 мая 70-летний липчанин был госпитализирован в больницу с укусом змеи.

Мужчина столкнулся с гадюкой на рыбалке. Он заметил, что к нему подползла змея и попытался отодвинуть её палкой, но не успел — гадюка ужалила его за палец. Остались следы от двух укусов.

В результате у мужчины отекла рука, началась гиперемия. Мужчину госпитализировали в больницу с отравлением ядом животного происхождения. Пока он продолжает лечение в стационаре. Но состояние пациента — уже хорошее, скорее всего, уже завтра рыбака выпишут.  

Напомним, в Липецкой области обитает четыре вида змей: обыкновенный и водяной ужи, обыкновенная медянка и обыкновенная гадюка. Для человека оба вида ужей и медянка не представляют никакой опасности. Они не имеют ядовитых желёз. Единственная змея в области, имеющая ядовитый секрет, это обыкновенная гадюка.

Как правило, змеи сами на человека не нападают. Они кусают в целях самозащиты. Яд гадюки содержит вещества, которые влияют на свертывающую систему крови. Уже впервые минуты после укуса возникает отечность, которая постепенно нарастает. Наиболее опасны укусы в шею, голову. Пострадавший отмечает резкую слабость, головокружение, тошноту, возможна рвота и обморочное состояние за счет резкого снижения давления.

Соблюдая меры предосторожности, можно предупредить несчастный случай. Специалисты советуют не подходить и не трогать замеченных рептилий. В местах, где обитают ядовитые змеи нельзя ходить без обуви и с обнажёнными ногами. Хорошо защищают от укусов змей необлегающие брюки, кожаные или резиновые сапоги.

При ходьбе по высокой траве и кустарникам следует раздвигать траву и кустарник палкой. При ночёвке в местах обитания ядовитых змей перед сном необходимо осмотреть палатку и спальные мешки, а утром осмотреть и отряхнуть одежду. Особенно змей привлекают зажженные костры. Дети подвергаются укусам ядовитых змей гораздо чаще из-за своего любопытства, их важно обезопасить в первую очередь.
5 823
#змея #гадюка
3

Комментарии (5)

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Killing Spree

14 минут назад
Конечно, надоели все в городе, на рыбалку/природу потянуло.
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Вольдемар Соловейчик

18 минут назад
На американскую копьеголовую гадюку похожа. Да точно, на. С парашютом сбросили.
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да

20 минут назад
это он еще домой не вернулся
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Данил

26 минут назад
У меня соседи пожилая парочка она любительница дачи он рыбалки она утром едет на 19-тый микр на дачу а он на 40-вом уезжает рыбачить с самого утра при чем рыбачит практически ежедневно даже зимой пообщался с ним я говорю привет ты что каждый день на рыбалку ездишь? а он мне говорит да каждый я болен ей...только когда температура не хожу... вот такие у меня соседи проводят досуг в одиночестве по отдельности.
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Будьте добры

28 минут назад
Так что делать при уксусе змеи? Тему открыли, а закрывать кто будет?
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