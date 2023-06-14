Происшествия

42 минуты назад

Автопогром в Матырском: в полицию поступили три заявления

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#конфликт #соседи
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Автопогром в Матырском: в полицию поступили три заявления

УМВД России по Липецку начало доследственную проверку.

В полицию поступили заявления от владельцев автомобилей «Ниссан Икс-Трейл», «Хёндай Акцент» и «Митсубиси», которые были повреждены 11 июня на улице Российской в поселке Матырский.

— УМВД России по городу Липецку проводит проверку, выясняет обстоятельства происшествия, — сообщили GOROD48 в пресс-службе полиции.

Напомним, автомобили получили повреждения вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский. Владелец четвертой пострадавшей машины Александр грешит на соседей — с ними он находится в состоянии войны с 2019 года. При этом три поврежденные машины принадлежат случайным жертвам соседской войны, их просто пригнали на ремонт родственнику Александра.   

Автопогром снял на видео проезжавший мимо очевидец. На записи машины бьют двое: мужчина — палкой, женщина — мусорным ведром.

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#конфликт #соседи
2

Комментарии (4)

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Где

6 минут назад
Сидеть на лавке около дома. Что сделали это конечно неправильно . Но автосервис , свинофермы (в полупромышленных масштабах ) через забор напрягают , надо уважать соседей . Администрация никуда не смотрит. Пришлось решать полюбовно.
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+

19 минут назад
Сидеть этой парочке по результатам своих деяний - 100 проц.
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Думаю

30 минут назад
Алкашня!
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
150
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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