В посёлке Матырский разбили стёкла у четырех автомобилей и сорвали пять камер наблюдения

В соседском конфликте, который длится с 2019 года, разбирается полиция.









Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится с 2019 года. В апреле 2021 года мы писали об очередном обострении этих взаимоотношений: тогда водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» по одной версии,



На этот раз соседский конфликт, который длится уже несколько лет, обострила установка камер видеонаблюдения.



Соседи с улицы Российской регулярно пишут друг на друга заявления по разным случаям. И в этот раз обвинения также встречные.



Александр говорит, что 11 июня около 17:30 его отец обнаружил погром во дворе дома. Были отрезаны и перекушены провода, сорваны и похищены пять из восьми камер видеонаблюдения, повреждены восемь секций трёхметрового забора из профлиста протяжённостью 18 метров, которым Александр пытался напрочь отгородиться от ненавистных соседей, проломлена калитка, разбиты кресло, шкаф, зеркало, умывальник и плафоны. Стены, пол и лежавшие у дома колёса были залиты чей-то кровью. Александр не сомневается, что весь этот погром учинили его соседи. А машины, по его словам, и вовсе били на его глазах: сосед — палкой, соседка — его же мусорным ведром.



Соседка Александра по имени Наталья сообщила GOROD48, что предыстория этого конфликта — случай, который произошёл в ночь с 22 на 23 апреля. По её словам, тогда Александр разбил им новую камеру видеонаблюдения, и они потребовали компенсировать ущерб, но тот отказался. Семья установила новую камеру, но тут же заметила тянувшегося к ней с палкой соседа… Они считают, тот лез срывать новую камеру. Так многолетняя ссора вышла на новый виток.



По поводу произошедшего 11 июня у Натальи и Василия тоже своя версия. По словам Натальи, озлобленный сосед Александр распылил им с мужем в глаза перцовый баллончик, и когда Василий пошёл в дом промывать глаза, двое мужчин (Александр и его отец) ещё и изрядно поколотили женщину. Теперь она вся в синяках.



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12 июня Наталья уже побывала в травмпункте БСМП, сняла побои. А как раз сегодня супруги отправились к офтальмологу, чтобы зафиксировать поражения глаз от распыления газового баллончика. Кроме того, Наталья уверяет, что сосед пытался сбить её на машине, и поэтому она вызывала скорую помощь и ГИБДД. Правда, от госпитализации женщина почему-то отказалась: по её словам, побоялась за мужа — мол, на стороне противника было человек 5-6, а он оставался один.



Наталья считает, что Александр провоцирует их на конфликт годами: даже заклеивал листовками с обвинениями столбы в посёлке Матырский, прикреплял их на свои машины.



«В 1998-м году родители купили мне участок, в 2017-м году мы сюда переехали. И сразу начались ссоры с соседями: то, зачем мы гараж строим, то крыша у гаража не такая — делайте меньше. Они камнями в нашего лабрадора кидаются, хотя собака живёт в вольере и никому не мешает», — говорит Наталья.



Александр в свою очередь говорит о вызывающем поведении Натальи и Василия. Ведь на этот раз досталось не только ему, но и трём совершенно случайным и ни в чём не повинным людям, автомобили которых родственник Александра ремонтировал в гараже. Вместо ремонта по знакомству автовладельцы получили побитые стёкла.



«Мы у себя дома еле выживаем. И никакого обоюдного конфликта нет, всё в одну калитку. Просим помощи от всех неравнодушных», — говорит в свою очередь Александр, который тщательно фиксирует все ссоры на видео.

Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится с 2019 года. В апреле 2021 года мы писали об очередном обострении этих взаимоотношений: тогда водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» по одной версии, едва не сбил 36-летнего отца четверых детей , а по версии второй стороны конфликта, мужчина сам шагнул под колёса машины.На этот раз соседский конфликт, который длится уже несколько лет, обострила установка камер видеонаблюдения.Соседи с улицы Российской регулярно пишут друг на друга заявления по разным случаям. И в этот раз обвинения также встречные.Александр говорит, что 11 июня около 17:30 его отец обнаружил погром во дворе дома. Были отрезаны и перекушены провода, сорваны и похищены пять из восьми камер видеонаблюдения, повреждены восемь секций трёхметрового забора из профлиста протяжённостью 18 метров, которым Александр пытался напрочь отгородиться от ненавистных соседей, проломлена калитка, разбиты кресло, шкаф, зеркало, умывальник и плафоны. Стены, пол и лежавшие у дома колёса были залиты чей-то кровью. Александр не сомневается, что весь этот погром учинили его соседи. А машины, по его словам, и вовсе били на его глазах: сосед — палкой, соседка — его же мусорным ведром.Соседка Александра по имени Наталья сообщила GOROD48, что предыстория этого конфликта — случай, который произошёл в ночь с 22 на 23 апреля. По её словам, тогда Александр разбил им новую камеру видеонаблюдения, и они потребовали компенсировать ущерб, но тот отказался. Семья установила новую камеру, но тут же заметила тянувшегося к ней с палкой соседа… Они считают, тот лез срывать новую камеру. Так многолетняя ссора вышла на новый виток.По поводу произошедшего 11 июня у Натальи и Василия тоже своя версия. По словам Натальи, озлобленный сосед Александр распылил им с мужем в глаза перцовый баллончик, и когда Василий пошёл в дом промывать глаза, двое мужчин (Александр и его отец) ещё и изрядно поколотили женщину. Теперь она вся в синяках.12 июня Наталья уже побывала в травмпункте БСМП, сняла побои. А как раз сегодня супруги отправились к офтальмологу, чтобы зафиксировать поражения глаз от распыления газового баллончика. Кроме того, Наталья уверяет, что сосед пытался сбить её на машине, и поэтому она вызывала скорую помощь и ГИБДД. Правда, от госпитализации женщина почему-то отказалась: по её словам, побоялась за мужа — мол, на стороне противника было человек 5-6, а он оставался один.Наталья считает, что Александр провоцирует их на конфликт годами: даже заклеивал листовками с обвинениями столбы в посёлке Матырский, прикреплял их на свои машины.«В 1998-м году родители купили мне участок, в 2017-м году мы сюда переехали. И сразу начались ссоры с соседями: то, зачем мы гараж строим, то крыша у гаража не такая — делайте меньше. Они камнями в нашего лабрадора кидаются, хотя собака живёт в вольере и никому не мешает», — говорит Наталья.Александр в свою очередь говорит о вызывающем поведении Натальи и Василия. Ведь на этот раз досталось не только ему, но и трём совершенно случайным и ни в чём не повинным людям, автомобили которых родственник Александра ремонтировал в гараже. Вместо ремонта по знакомству автовладельцы получили побитые стёкла.«Мы у себя дома еле выживаем. И никакого обоюдного конфликта нет, всё в одну калитку. Просим помощи от всех неравнодушных», — говорит в свою очередь Александр, который тщательно фиксирует все ссоры на видео.

На улице Российской в посёлке Матырский в Липецке вечером 11 июня были разбиты стёкла четырёх автомобилей: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз». Кроме того, как уверяет хозяин одной из машин Александр, cо двора его дома пропали пять из восьми установленных камер видеонаблюдения.