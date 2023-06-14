Происшествия

58 минут назад

Погром автомобилей в Матырском сняли на видео

4 727
#конфликт #соседи
2

Злоумышленники орудовали ведром и палкой.

Загрузка плеера
Погром четырёх автомобилей, который произошёл вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский в Липецке, снял на видео проезжавший мимо очевидец. Судя по записи, мужчина бил машины палкой, женщина — мусорным ведром.

Напомним, были разбиты стёкла четырёх автомобилей: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».

Кроме того, как рассказал GOROD48 хозяин одной из машин Александр, в том же день cо двора его дома пропали пять из восьми установленных камер видеонаблюдения.

Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится с 2019 года. На видеозапись как раз попали женщина в халате и мужчина в шортах.

Наталья в разговоре с журналистом GOROD48 ситуацию с разбитыми машинами комментировать отказалась, лишь отметив, что соседи сами их с мужем провоцируют. 

В ходе соседской ссоры на этот раз досталось не только Александру, но и трём совершенно случайным и ни в чём не повинным людям, автомобили которых ремонтировал родственник Александра. Вместо ремонта по знакомству автовладельцы получили побитые стёкла.

Видео -  vk.com/na_doroge48

4 727
#конфликт #соседи
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Koммунист

8 минут назад
Может быть на стеклах были странные буквы латинского алфавита?
ответить

Что тут сказать

26 минут назад
Привлекать таких по уголовной статье —за порчу чужого имущества!
ответить

Вксьма очевидно

26 минут назад
Конфликт скорее всего длиться очень давно ,кто прав ,кто виноват не нам судить НО ! Похоже людей довели до края ,вот они и отомстили подобным образом . Судя по комментариям сосед занимался ремонтом машин на своем частном подворье и ставил машины клиентов на улице ,кому-же это понравится?Это касается многих из нас ,помните ваши права заканчиваются там ,где начинаются права других.
ответить

Ник

32 минуты назад
Народ распоясался, дальше некуда!
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
149
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Липецкий солдат-срочник передавал взятки офицеру
#взятка #армия
Липецкий солдат-срочник передавал взятки офицеру

9 минут назад

Происшествия
На проспекте Победы разбили остановочные павильоны
#хулиганство #вандализм
15
На проспекте Победы разбили остановочные павильоны

сегодня, 09:44

Происшествия
Спасатели уничтожили противопехотную мину
#УГПСС #спасатели
Спасатели уничтожили противопехотную мину

вчера, 17:21

Происшествия
28-летний липчанин украл из комиссионки девять мобильных телефонов
#кража
1
28-летний липчанин украл из комиссионки девять мобильных телефонов

вчера, 15:47

Происшествия
38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным
#побои #конфликт
10
38-летнего липчанина обвиняют в жестоком избиении двоих мужчин, одно оказалось смертельным

вчера, 15:37

Происшествия
Липецкие полицейские возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии
#криминальная иерархия
19
Липецкие полицейские возбудили дело о занятии высшего положения в преступной иерархии

вчера, 15:12

Происшествия