Происшествия
58 минут назад
Погром автомобилей в Матырском сняли на видео
Злоумышленники орудовали ведром и палкой.
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Погром четырёх автомобилей, который произошёл вечером 11 июня на улице Российской в посёлке Матырский в Липецке, снял на видео проезжавший мимо очевидец. Судя по записи, мужчина бил машины палкой, женщина — мусорным ведром.
Напомним, были разбиты стёкла четырёх автомобилей: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».
Кроме того, как рассказал GOROD48 хозяин одной из машин Александр, в том же день cо двора его дома пропали пять из восьми установленных камер видеонаблюдения.
Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится с 2019 года. На видеозапись как раз попали женщина в халате и мужчина в шортах.
Наталья в разговоре с журналистом GOROD48 ситуацию с разбитыми машинами комментировать отказалась, лишь отметив, что соседи сами их с мужем провоцируют.
В ходе соседской ссоры на этот раз досталось не только Александру, но и трём совершенно случайным и ни в чём не повинным людям, автомобили которых ремонтировал родственник Александра. Вместо ремонта по знакомству автовладельцы получили побитые стёкла.
Видео - vk.com/na_doroge48
Напомним, были разбиты стёкла четырёх автомобилей: «Ниссан Икс-Трейл», «Митсубиси», «Хёндай Акцент» и «Дэу Матиз».
Кроме того, как рассказал GOROD48 хозяин одной из машин Александр, в том же день cо двора его дома пропали пять из восьми установленных камер видеонаблюдения.
Александр винит во всём случившемся своих соседей Наталью и Василия, конфликт с которыми у него длится с 2019 года. На видеозапись как раз попали женщина в халате и мужчина в шортах.
Наталья в разговоре с журналистом GOROD48 ситуацию с разбитыми машинами комментировать отказалась, лишь отметив, что соседи сами их с мужем провоцируют.
В ходе соседской ссоры на этот раз досталось не только Александру, но и трём совершенно случайным и ни в чём не повинным людям, автомобили которых ремонтировал родственник Александра. Вместо ремонта по знакомству автовладельцы получили побитые стёкла.
Видео - vk.com/na_doroge48
Koммунист
Что тут сказать
Вксьма очевидно
Ник