Происшествия

15 минут назад

Врач с поддельным дипломом работала в Липецке три года

1 438
#подделка документов #медицина #врач
Врач с поддельным дипломом работала в Липецке три года

Уголовное дело передано в суд.

В Липецке утверждено обвинительное заключение и передано в суд уголовное дело в отношении женщины, которая, по версии следствия, с 2021 ода по февраль 2023 года работала врачом в различных медицинских учреждениях города, имея при этом поддельный диплом Красноярского государственного медицинского университета профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, а также о послевузовском профессиональном образовании (ординатуре). Выпускницей этого университета женщина не была. 

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы следствием по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов. Ей грозит до года лишения свободы.
1 438
#подделка документов #медицина #врач

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Васёк

4 минуты назад
Врачем работать нельзя, градоначальником можно.
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
146
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

#пожар
В Лебедяни горела «ГАЗель», а в Грязях — комната в общежитии

58 секунд назад

Происшествия
В Ельце на четыре года отправили в колонию бывшего директора табачной фабрики
#табак #сигареты #торговля
1
В Ельце на четыре года отправили в колонию бывшего директора табачной фабрики

23 минуты назад

Происшествия
Пьяный водитель скрылся с места ДТП и предложил инспектору ДПС 30 000 рублей
#ДТП #нарушение #пьяная езда
Пьяный водитель скрылся с места ДТП и предложил инспектору ДПС 30 000 рублей

37 минут назад

Происшествия
29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака
#ожог #взрыв
4
29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака

53 минуты назад

Происшествия
В драке в посёлке Лев Толстой повредили автомобиль
#конфликт #побои #автомобиль
В драке в посёлке Лев Толстой повредили автомобиль

сегодня, 09:20

Происшествия
Анатолий Седых покончил с собой в одиночной камере
#липецкий маньяк #липецкий душитель #липецкий Чикатилло
13
Анатолий Седых покончил с собой в одиночной камере

сегодня, 08:35

Происшествия