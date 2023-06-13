Врач с поддельным дипломом работала в Липецке три года

Уголовное дело передано в суд.

В Липецке утверждено обвинительное заключение и передано в суд уголовное дело в отношении женщины, которая, по версии следствия, с 2021 ода по февраль 2023 года работала врачом в различных медицинских учреждениях города, имея при этом поддельный диплом Красноярского государственного медицинского университета профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, а также о послевузовском профессиональном образовании (ординатуре). Выпускницей этого университета женщина не была.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия обвиняемой квалифицированы следствием по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов. Ей грозит до года лишения свободы.