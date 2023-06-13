29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака

Мужчина хотел заделать дыру в бензобаке при помощи шурупа.

В областной ожоговый центр госпитализирован 29-летний липчанин, который получил сильнейшие ожоги при взрыве бензобака.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у автомобиля мужчины потёк бензобак, и сосед посоветовал ему заделать дыру при помощи шурупа. Когда мужчина начал заделывать дыру, используя при этом шуруповёрт, возникла искра, от которой взорвался бензобак.



Мужчина получил ожоги 30% тела. Состояние его медики оценивают как тяжёлое.