Происшествия
54 минуты назад
29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака
Мужчина хотел заделать дыру в бензобаке при помощи шурупа.
В областной ожоговый центр госпитализирован 29-летний липчанин, который получил сильнейшие ожоги при взрыве бензобака.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у автомобиля мужчины потёк бензобак, и сосед посоветовал ему заделать дыру при помощи шурупа. Когда мужчина начал заделывать дыру, используя при этом шуруповёрт, возникла искра, от которой взорвался бензобак.
Мужчина получил ожоги 30% тела. Состояние его медики оценивают как тяжёлое.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у автомобиля мужчины потёк бензобак, и сосед посоветовал ему заделать дыру при помощи шурупа. Когда мужчина начал заделывать дыру, используя при этом шуруповёрт, возникла искра, от которой взорвался бензобак.
Мужчина получил ожоги 30% тела. Состояние его медики оценивают как тяжёлое.
29 лет
Девушка
!!!
КотЭ