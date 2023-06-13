Происшествия

54 минуты назад

29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака

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#ожог #взрыв
3
29-летний липчанин получил ожоги 30% тела при взрыве бензобака

Мужчина хотел заделать дыру в бензобаке при помощи шурупа.

В областной ожоговый центр госпитализирован 29-летний липчанин, который получил сильнейшие ожоги при взрыве бензобака.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у автомобиля мужчины потёк бензобак, и сосед посоветовал ему заделать дыру при помощи шурупа. Когда мужчина начал заделывать дыру, используя при этом шуруповёрт, возникла искра, от которой взорвался бензобак.

Мужчина получил ожоги 30% тела. Состояние его медики оценивают как тяжёлое.
4 691
#ожог #взрыв
3

Комментарии (4)

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29 лет

13 минут назад
Ума нет! Дураков не жалко...
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Девушка

18 минут назад
Отвёртка и руки. Верните уроки труда!!!!! Останемся без пацанов
ответить

!!!

46 минут назад
Скорейшего выздоровления
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КотЭ

50 минут назад
ну просто сказочный *персонаж*
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А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
146
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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