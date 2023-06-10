Общество

26 минут назад

Фотовопрос из Липецка может взять приз зрительских симпатий викторины «Моя полиция — моя Россия!»

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#конкурс
Фотовопрос из Липецка может взять приз зрительских симпатий викторины «Моя полиция — моя Россия!»

Голосование займет несколько секунд.

В преддверии Дня России в МВД прошла онлайн-викторина «Моя полиция — моя Россия!». Фотовопросы для нее подготовили представители региональных пресс-служб. Участники викторины также могли проголосовать за понравившийся вопрос. В число 10 снимков–финалистов попал фотовопрос из Липецка.  На фоне обелиска Петру Первому старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД России Липецку Татьяна Ивашкина, спросила об истории этого памятника.

До 12 июня липчане могут выбрать, кто из десяти финалистов станет обладателем приза зрительских симпатий. Голосование завершится 12 июня в 23 часа 59 минут.

Для голосования необходимо перейти по ссылке.

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#конкурс

Комментарии (1)

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Правда

11 минут назад
Работать надо,а фотоссесии потом.
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Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

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