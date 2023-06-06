В мире

56 минут назад

Глава Philip Morris предложил установить сроки запрета на производство сигарет

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#сигареты #производство #Philip Morris

Как считает глава PMI, правительства в рамках борьбы с курением могут помочь табачным компаниям исследовать менее вредные альтернативы сигаретам.

Глава американской табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак заявил, что нужно установить сроки запрета сигарет и перейти на менее опасные альтернативы, - передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

"Как правительство Великобритании регулирует автомобильную промышленность, объявляя о запрете в определенные сроки на выпуск машин на бензине, можно было бы сделать подобное и в табачной отрасли," - отметил Ольчак. Глава корпорации, который сам более двадцати лет был курильщиком, но сумел отказаться от вредной привычки, полагает, что сигаретам сейчас "место в музеях".

Сейчас более трети доходов его компании, производящей в том числе Marlboro и Benson & Hedges, приходится на электронные сигареты и системы нагревания табака. PMI также инвестировала более £8,5 млрд ($10,6 млрд) в кампанию по поиску альтернативных путей к "будущему без табачного дыма".

По его словам, правительства могли бы поддержать табачные компании, движущиеся к производству менее вредных табачных продуктов. Он также утверждает, что власти, "ограничивающие доступ к менее вредным альтернативам и распространяющие дезинформацию о такой продукции, лишь усугубляют проблему курения". В качестве примера успешного перехода к табачным альтернативам он назвал Швецию и Японию.

В соответствии с прогнозом Всемирной организации здравоохранения, смертность по причине курения, можно было бы сократить в десять раз в случае полного перехода курильщиков на бездымные табачные изделия.
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#сигареты #производство #Philip Morris

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