В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Чаплыгинском районе мать задолжала по алиментам на содержание годовалой дочери 166 000 рублей
600 единиц огнестрельного оружия изъяли росгвардейцы и сдали добровольно липчане в этом году
Происшествия
345
27 минут назад
2
Автомобиль «Дэу Нексия» врезался в берёзу
Водителя госпитализировали.
В Липецке вчера около 12:30 на улице Титова 70-летний водитель автомобиля «Хендай» сбил 38-летнего мужчину. Пешехода госпитализировали.
0
1
0
1
2
Комментарии (2)