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55 минут назад
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По улице Октябрьской течёт коммунальный ручей

Специалисты уже обследовали «РВК-Липецк» трубопровод, сети бесхозные.

В редакцию GOROD48 пожаловались на текущий по улице Октябрьской, 53 коммунальный ручей. Со слов липчан, холодная вода льётся уже давно — около месяца.

«В районе Октябрьской, 53 на сетях водоснабжения произошла утечка. Наши специалисты уже обследовали трубопровод, сети бесхозные. Тем не менее, восстановительные работы будут проведены, в ближайшее время аварийная бригада водоканала начнет там работы. Точные сроки устранения утечки будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
ЖКХ
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Адвокат
11 минут назад
На космонавтов возле железного рынка уже месяц течет а у вас только началось. Всем все равно. Только пляски и гулянки.
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Гость
14 минут назад
Это только при РВК люди узнали об без хозныхсетях. Но при этом они же запитывают близ лежайшии дома, и организации которые платят исправно РВК.
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Артем
20 минут назад
Странно как - если чинить, то сети бесхозные, а денежку брать - хозяин тут как тут!
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