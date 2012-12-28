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Общество
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55 минут назад
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По улице Октябрьской течёт коммунальный ручей
Специалисты уже обследовали «РВК-Липецк» трубопровод, сети бесхозные.
«В районе Октябрьской, 53 на сетях водоснабжения произошла утечка. Наши специалисты уже обследовали трубопровод, сети бесхозные. Тем не менее, восстановительные работы будут проведены, в ближайшее время аварийная бригада водоканала начнет там работы. Точные сроки устранения утечки будут определены с учетом наличия нештатных ситуаций, требующих незамедлительного реагирования. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ», — сообщили GOROD48 в пресс-службе компании «РВК-Липецк».
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