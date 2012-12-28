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21 минуту назад

В Липецкой области зарегистрировано 15 случаев бешенства животных

Бешенство выявили у 11 кошек, 3 собак, одной куницы.

В Липецкой области сохраняется угроза возникновения случаев заболеваний бешенством как людей, так и животных. Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, по состоянию на 18 июля в нашем регионе зарегистрировано 15 случаев бешенства животных (за аналогичный период 2023 года было 10 случаев).

Очаги бешенства животных выявляли в 12 населенных пунктах на 7 административных территориях области (в 2023 году — в 10 населенных пунктах на 9 административных территориях).

Бешенство диагностировали у 11 кошек, 3 собак, одной куницы. В очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.

Напомним, сегодня  Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных сообщила о бешеном коте с улицы Кондарева в Липецке. 

За полгода за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратилось 1856 человек, из них 612 детей до 17 лет. Всего 50 человек (или 2,7% обратившихся к медикам) пострадали от диких животных.
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