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Общество
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21 минуту назад
В Липецкой области зарегистрировано 15 случаев бешенства животных
Бешенство выявили у 11 кошек, 3 собак, одной куницы.
Очаги бешенства животных выявляли в 12 населенных пунктах на 7 административных территориях области (в 2023 году — в 10 населенных пунктах на 9 административных территориях).
Бешенство диагностировали у 11 кошек, 3 собак, одной куницы. В очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.
Напомним, сегодня Липецкая городская станция по борьбе с болезнями животных сообщила о бешеном коте с улицы Кондарева в Липецке.
За полгода за антирабической помощью по поводу укусов, оцарапываний, ослюнений, нанесенных животными, в медицинские организации области обратилось 1856 человек, из них 612 детей до 17 лет. Всего 50 человек (или 2,7% обратившихся к медикам) пострадали от диких животных.
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