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Общество
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14 минут назад
«Третий пошел!» — Юрий Логинов сдал документы в облизбирком
Он стал третьим, прошедшим «муниципальный фильтр».
В его списке возможных претендентов на пост сенаторов Российской Федерации от Липецкой области кандидатуры директора ФОК «Пламя» Олега Токарева, депутата Липецкого областного Совета Валентины Хромовской и врача Руслана Магомедова.
Теперь у членов избиркома есть 10 дней, чтобы проверить подписи и документы. После этого будет принято решение о регистрации (либо отказе в регистрации) кандидатом в губернаторы Липецкой области.
Напомним, первым «муниципальный фильтр» прошел действующий губернатор Игорь Артамонов, его выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Избирком уже зарегистрировал Артамонова в качестве кандидата на выборах губернатора Липецкой области. Второй необходимый пакет документов принесла Лариса Ксенофонтова, которую выдвинуло региональное отделение партии «Справедливая Россия — За Правду).
В предвыборной гонке также участвуют Полина Валентинова (Новые люди), Анатолий Емельянов (ЛДПР) и Сергей Токарев (КПРФ).
Фото: Избирательная комисссия Липецкой области
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