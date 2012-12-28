День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Происшествия
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47 минут назад
В реке Дон утонула 38-летняя женщина
В Липецкая области 26 жертва воды
Этот год бьет все печальные рекорды прошлых лет – с начала купального сезона это 26-я жертва воды.
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