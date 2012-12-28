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2550
сегодня, 08:39
8

На трассе «Липецк – Елец» автомобиль сбил лося

На месте происшествия работают экстренные службы

Сегодня на трассу «Липецк – Елец», в районе села Рогожино, выскочил лось и угодил под колеса «Тойоты».

Лось погиб.

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, наряд ДПС выехал на место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств происшествия.


Видео: vk.com/polk_lipetsk
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Геолог
2 минуты назад
Повезло что копытами в салон не влетел.
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Позитив
26 минут назад
Нашел мужик себе проблем!!! Надо скоростной режим соблюдать, ведь там знаки стоят с изображением сохатого!
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?
11 минут назад
Может и соблюдал, лось возможно выбежал перед машиной. Шансов ноль.
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Влад
12 минут назад
Там установлены знаки о возможности появления диких животных... И? Двигаться со скоростью 10 км/ч. Непонятны действия, которые нужно совершить водителю ТС. Столкновение с лосем-это судьба, видимо...
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Коммунист
30 минут назад
А вон товарищ Рашкин поохотился на лося и отделался лёгким испугом
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Надо
32 минуты назад
Привлечь егерей,пусть лучше смотрят за своей скотиной.И надо бурьян покосить,а то лосей уже не видно.
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123
52 минуты назад
Лосика жалко
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а ведь там
сегодня, 08:57
стоят знаки 70. или это там где знаки 50?
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