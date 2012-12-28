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Происшествия
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сегодня, 08:39
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На трассе «Липецк – Елец» автомобиль сбил лося
На месте происшествия работают экстренные службы
Лось погиб.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, наряд ДПС выехал на место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств происшествия.
Видео: vk.com/polk_lipetsk
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