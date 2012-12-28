На трассе «Липецк – Елец» автомобиль сбил лося

На месте происшествия работают экстренные службы

Сегодня на трассу «Липецк – Елец», в районе села Рогожино, выскочил лось и угодил под колеса «Тойоты».Лось погиб.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, наряд ДПС выехал на место происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления причин и обстоятельств происшествия.