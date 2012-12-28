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Общество
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35 минут назад
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В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей
И суд встал на сторону потребителя.
«Таким образом, пользование услугой «Таежная тропа» было обусловлено приобретением другого товара – карточки, что нарушило права истца как потребителя. Женщина попросила взыскать в ее пользу с ООО Семейный центр развлечений «Милашка» компенсацию морального вреда. По закону «О защите прав потребителей» продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Кроме того, к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя относятся условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)», – отметили в суде.
В результате суд пришёл к выводу, что права и законные интересы потребителя были нарушены, поэтому жительнице Грязей был причинён моральный вред. За женщиной признано право на компенсацию морального вреда.
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