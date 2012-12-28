В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей

И суд встал на сторону потребителя.

В Грязинский городской суд обратилась женщина с иском к семейному центру развлечений. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина указала, что она отдыхала со своими детьми в парке развлечений и решила воспользоваться аттракционом «Таежная тропа», однако в кассе ей сообщили, что прежде необходимо приобрести карточку за 50 рублей для пополнения баланса либо скачать мобильное приложение на телефон. Предоставить услугу без приобретения карты отказали, и женщина вынуждена была ее купить.«Таким образом, пользование услугой «Таежная тропа» было обусловлено приобретением другого товара – карточки, что нарушило права истца как потребителя. Женщина попросила взыскать в ее пользу с ООО Семейный центр развлечений «Милашка» компенсацию морального вреда. По закону «О защите прав потребителей» продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Кроме того, к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя относятся условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)», – отметили в суде.В результате суд пришёл к выводу, что права и законные интересы потребителя были нарушены, поэтому жительнице Грязей был причинён моральный вред. За женщиной признано право на компенсацию морального вреда.