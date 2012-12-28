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35 минут назад
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В Грязях женщина судилась с центром семейных развлечений из-за карточки за 50 рублей

И суд встал на сторону потребителя.

В Грязинский городской суд обратилась женщина с иском к семейному центру развлечений. По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина указала, что она отдыхала со своими детьми в парке развлечений и решила воспользоваться аттракционом «Таежная тропа», однако в кассе ей сообщили, что прежде необходимо приобрести карточку за 50 рублей для пополнения баланса либо скачать мобильное приложение на телефон. Предоставить услугу без приобретения карты отказали, и женщина вынуждена была ее купить.

«Таким образом, пользование услугой «Таежная тропа» было обусловлено приобретением другого товара – карточки, что нарушило права истца как потребителя. Женщина попросила взыскать в ее пользу с ООО Семейный центр развлечений «Милашка» компенсацию морального вреда. По закону «О защите прав потребителей» продавец обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. Кроме того, к недопустимым условиям договора, ущемляющим права потребителя относятся условия, которые обусловливают приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг)», – отметили в суде.

В результате суд пришёл к выводу, что права и законные интересы потребителя были нарушены, поэтому жительнице Грязей был причинён моральный вред. За женщиной признано право на компенсацию морального вреда.
права потребителей
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Центру
20 минут назад
Встречный иск подать и ещё должна дама останется. Всё сшито белыми нитками. И данный случай и статья никак не котируются
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Зоя
27 минут назад
вопрос вовсе не в 50 рублях - вопрос в предоставлении качественных доступных нужных покупателю а не продавцу услуг!!!!
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Теть
21 минуту назад
Ты с луны наверно. Сейчас всё электронно. Бумажные деньги в кошельке у бедных. А этот случай обычного подкупа и показания очередного тупизма истца
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Зоя
28 минут назад
вот это да - молодец!!!!!
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Интересно
29 минут назад
Пляшут. Если развлечением предусмотрена картоска(купон) для оплаты, при чем здесь наличка? Судью купили за 50 р?
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