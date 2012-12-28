Чаплыгинец поехал на мотоблоке искупаться в Становой Рясе и домой не вернулся

Тело мужчины водолазы обнаружили на дне реки

Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, накануне вечером в в ОДС ЦУКС по системе «112», поступило сообщение о том, что 65-летний мужчина проживающий в селе Колыбельское, в 17:00 уехал на речку Становая Ряса близ села искупаться и не вернулся домой. На берегу местными жителями обнаружен его мотоблок и одежда. Самостоятельный осмотр береговой линии родственниками результатов не дал. В 11.00 вечера водолазы начаты поиски утонувшего. В 11.55 тело утонувшего поднято с грунта и доставлено на берег.Погибший стал 27-й жертвой воды с начала купального сезона.