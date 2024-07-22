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Почему не пришли квитанции за вывоз мусора?
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1295
сегодня, 09:58
12

Почему не пришли квитанции за вывоз мусора?

Оплатить услуги пока можно по старой квитанции.

Липчане жалуются на то, что не получили квитанции от компании «Экопром-Липецк» за вывоз мусора. Сегодня 23 июля — первый день оплаты за коммунальные услуги, а платежки пришли не всем.

В пресс-службе компании «Экопром-Липецк» GOROD48 пояснили, что задержка произошла на «Почте России». В ближайшее время все абоненты должны получить квитанции.

Пока же можно оплатить услуги за вывоз мусора, используя предыдущую квитанцию. Но придется изменить сумму — стоимость услуг выросла. Вывоз мусора в многоэтажном доме на одного человека теперь стоит 108 рублей 2 копейки, в частном — 142 рубля 97 копеек.
мусор
квитанции
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Желябова.
6 минут назад
Рвк самовольно прекратило приносить бумажные квитанции, а электронные на почте не принимают.
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Сергей
9 минут назад
Опытная, частный сектор, квитанции не приносят совсем, как платить неизвестно. Тогда пусть завпочтой оплачивает, на почте они где-то валяются.
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Ссёлки
24 минуты назад
А почему не платят те,кто получил участки,у которых они заросли бурьяном.Не порядок.
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Позитив
30 минут назад
26-й мкр 22.07.24 УРА пришли!
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А шо
37 минут назад
Случилось,шо опять усё дорожает.
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Гость
сегодня, 10:27
Квитанции от Квадро и РВК приходят аж 10числа. Но Квадра ещё и обзвон делает начиная с 16-19 числа. Хотя оплата до 25. Вот забота об клиентах, с напоминанием что-бы не забыли оплатили.
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Александр Викторович
сегодня, 10:17
Или подключить у себя в мобильном банке услугу автоплатеж, это бесплатно. И вообще напрочь забыть об этих квитанциях!
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Да вж
33 минуты назад
Мы живём в такой стране, что всё "электронное" надо дублировать на бумажном носителе. Как говорят: без бумажки - ты какш..)).
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как
37 минут назад
у вас с карты десяточку снимут без объяснений так сразу забудете об автоплатеже )))))) потом замучаетесь свои денежки возвращать .
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98ш
сегодня, 10:23
Услуга то бесплатная, но - как написали в статье - сумма изменилась. А автоплатеж будет долбить старую сумму по накапливая долг. Так что без квитанции - хреново.
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Позитив
29 минут назад
Услуга то бесплатная, но - как написали в статье - сумма изменилась. А автоплатеж будет долбить старую сумму по накапливая долг. Так что без квитанции - хреново. Сумму можно поменять в автоплатеже.
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Александр Викторович
39 минут назад
Услуга то бесплатная, но - как написали в статье - сумма изменилась. А автоплатеж будет долбить старую сумму по накапливая долг. Так что без квитанции - хреново. Не согласен. При подключении автоплатежа вы сами указываете потолок суммы списания средств. То есть. К вам приходит квитанция на регулярной основе на сумму 1542 руб. Ставите потолок 3000 р. И ежемесячно у вас будет списываться 1542 руб, а не 3000 р. И пока сумма в квитанции не вырастет свыше 3000 вам беспокоиться не стоит. Сумма в автоплатеже списывается только та по которой делает запрос организация, а не та которую вы указали в автоплатеже.
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