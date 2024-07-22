Почему не пришли квитанции за вывоз мусора?

Оплатить услуги пока можно по старой квитанции.

Липчане жалуются на то, что не получили квитанции от компании «Экопром-Липецк» за вывоз мусора. Сегодня 23 июля — первый день оплаты за коммунальные услуги, а платежки пришли не всем.В пресс-службе компании «Экопром-Липецк» GOROD48 пояснили, что задержка произошла на «Почте России». В ближайшее время все абоненты должны получить квитанции.Пока же можно оплатить услуги за вывоз мусора, используя предыдущую квитанцию. Но придется изменить сумму — стоимость услуг выросла. Вывоз мусора в многоэтажном доме на одного человека теперь стоит 108 рублей 2 копейки, в частном — 142 рубля 97 копеек.